Mehrere Autobahnen betroffen „Letzte Generation“ blockiert am Freitagmorgen wieder den Verkehr

Klimaaktivist:innen der „Letzten Generation“ wollen nach eigenen Angaben am Freitagmorgen an drei Orten im Süden und Westen von Berlin den Straßenverkehr blockieren. Betroffen sind verschiedene Autobahnauf- uns Ausfahrten. Darunter die Ausfahrt der A100 am Tempelhofer Damm, die Ausfahrt Sachsendamm sowie die Autobahnauffahrt A111 am Heckerdamm. Auch die Busse der Linien M21 und X21 sind in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen U Kurt-Schumacher-Platz und Goerdelersteg aktuell eingestellt.

Als Zeichen der Unterstützung der Proteste gegen den Abriss des Dorfes Lützeraths für den RWE-Kohletagebau halten die Protestierenden heute gelbe Kreuze hoch, teilte die Gruppe mit. (Tsp)

