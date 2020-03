Rund dreizehneinhalb Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der damals 14-jährigen Schülerin Georgine Krüger wird heute das Urteil im Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder erwartet. Lebenslange Haft für Ali K. oder doch Freispruch? Ab 13 Uhr wollen die Richter ihre mit Spannung erwartete Entscheidung verkünden. Der Prozess soll trotz der Coronavirus-Krise stattfinden.

Der 44-Jährige soll das Mädchen aus der Nachbarschaft in Moabit am 25. September 2006 gegen 13.50 Uhr abgepasst, unter einem Vorwand in seinen Keller gelockt, niedergeschlagen, vergewaltigt und zur Verdeckung der Tat erwürgt haben. Die Leiche wurde nie gefunden.

Erst 2016 war K. im Fall Georgine unter Verdacht geraten. Eine Verurteilung wegen sexueller Nötigung einer Jugendlichen in seinem Keller und Hinweise, dass er sich auch weiteren Mädchen genähert habe, brachte die Ermittler auf seine Spur.

Eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung forderte der Ankläger in der vergangenen Woche in seinem Plädoyer. Auch sei eine besondere Schwere der Schuld festzustellen. Eine Freilassung nach 15 Jahren wäre damit so gut wie ausgeschlossen. Perfide habe K. die Tat begangen, so der Ankläger. Gegenüber einem verdeckten Ermittler habe er klassisches Täterwissen offenbart.

Die undatierte Aufnahme zeigt die vor zehn Jahren verschwundene Georgine Krüger aus Berlin-Moabit. Foto: Polizei Berlin/dpa/pa

Auf Ali K. waren ab 2017 drei verdeckte Ermittler angesetzt. Gegenüber einem hatte er die Tötung der Schülerin gestanden und auch detailreich geschildert. Seine Verteidiger wurden im Prozess nicht müde, dies als eine „provozierte falsche Selbstbelastung“ und ein „falsches Geständnis“ zu bezeichnen. K. sei mit Geld gelockt worden. Sie plädierten auf Freispruch.

Ali K., ein Familienvater mit türkischen Wurzeln, hatte bei der Polizei bestritten. Im Prozess, in dem 83 Zeugen und zwei Sachverständige befragt wurden, schwieg er.