Frank Zander, den muss man nicht vorstellen, er ist Kult in Berlin. Im Moment bleibt auch der Musiker, Sänger, Grafiker, Künstler und Obdachlosenhelfer zu Hause in Charlottenburg und erfreut seine Fans über Facebook mit seinem Balkonbericht; mit seiner Initiative Kneipenretter. Nun unterstützt er eine Solidaritätsaktion zugunsten der Hauptstadtzoos, und zwar gemeinsam mit der Fördergemeinschaft für Zoo und Tierpark - und in Kooperation mit dem Tagesspiegel für Leserinnen und Leser. Jetzt kann man in Berlin selbstgenähte und von Frank Zander künstlerisch bemalte Nase-Mund-Masken ersteigern - der Erlös geht komplett an die Freunde der Hauptstadtzoos, die mit dem Geld Zoo und Tierpark unterstützen. Die sind ja unter Auflagen wieder geöffnet.

"Die Felsenpinguine sind witzig"

„Ich habe eine Verbindung zum Zoo, und ich habe mir gerade die Videos angeguckt, die ich in den 1970er Jahren im Zoo gemacht habe, da habe ich den Affen und Kamelen was in den Mund gelegt, sehr lustig“, erzählt Zander am Telefon.

Der kleine Vampir und zwei Gute-Laune-Macher. Mindestgebot: je 110 Euro. Foto: Thomas Ziolko/Freunde Hauptstadtzoos

Das habe ihm Spaß gemacht, und die Aufnahmen auch dem "RBB im Anfangsstadium" zukommen lassen. „Ich mag auch die Felsenpinguine, witzig.“ 2007 hatte er „Hier kommt Kurt“ für Eisbär Knut umgedichtet.

Nur nach draußen gehen wir nicht

Und nun ja auch die Hertha-Hymne: „Nur nach draußen gehen wir nicht“. Die würde er dann auch am Tage eines tatsächlich doch noch, aber wegen Corona-Übertragungsgefahr ohne Zuschauer stattfindenden Derbys Hertha gegen Union auf seinem Balkon Zuhause singen. Zander freut sich darüber, dass sich so viele Facebook-Benutzer an seinen Posts erfreuen, zu Zeiten, wo es die großen Auftritte auf den Bühnen nicht geben kann. Auch sein Gänseessen für Obdachlose im Hotel Estrel wird er dieses Jahr wohl nicht anbieten können, stattdessen werde wohl an die Berliner Tafel gespendet.

Wer will den kleinen Zander? Mindestgebot bei der Versteigerung: 175 Euro - für Zoo und Tierpark. Foto: Frank Zander

Jetzt hofft Frank Zander, dass die drei von ihm bemalten Mund-Nasen-Masken, darunter auch das Modell Vampir, (Mindestgebot 110 Euro), hoch versteigert werden. Und das Werk „Ein kleiner ,Zander’“ (Ausschnitt, ab 175), das der gelernte Grafiker mit flinker Hand erstellt hat.

Dann gibt es auch noch die signierte LP „Urgestein“ (Mindestgebot: 25 Euro). „Die Masken müsst ihr aber bitte einrahmen und an die Wand hängen, das sollte dann schon ein privater Liebling werden“, sagt er im Hinblick auf den Versteigerungs-Sieger und lacht. Die Zoo- und Tierpark-Freundin und Tagesspiegel-Leserin Thea-Maria Buchmann-Dick ist die Ideengeberin hinter der Masken-Kunstaktion, sie engagierte sich auch schon zu Knut-Zeiten, auch mit der inzwischen verstorbenen Doris Webb von "Knut forever in Berlin"..

[Alle aktuellen Entwicklungen in Folge der Coronavirus-Pandemie finden Sie hier in unserem Newsblog (Link: https://www.tagesspiegel.de/wissen/coronavirus-krise-weltweit-johns-hopkins-uni-meldet-mehr-als-80-000-tote-weltweit/25560996.html)

Frank Zander, der Gute-Laune-Verbreiter, auch zu jetzigen Corona-Zeiten, wird aber auch nachdenklich. „Mir ist aufgefallen, dass so alle hundert Jahre eine Zäsur kommt, die bringt bestimmte Dinge zum Vorschein“: Wie jetzt: Dass das Miteinander zähle, und: „Die Welt regeneriert sich." Es zeige sich auch, dass das Gesundheitssystem in den USA viel zu mangelhaft sei. Auch zur großen Politik fällt ihm einiges ein, die Verantwortung, die jetzt auf den Schultern der Politiker, vor allem der Bundeskanzlerin, laste, die sei schon immens, "das muss man erstmal schaffen, das bewundere ich".

Zander will die Kiezkneipen retten

Die wirtschaftliche Lage sei gerade für viele sehr belastend. Die Stadt Berlin werbe beim Tourismus auch mit dem besonderen Flair der Berliner Eckkneipen, doch in der jetzigen Coronakrise stünden auch viele dieser Gastronomen vor dem Aus, ohne dass Lösungen angeboten würden. "Kneipen haben keine Lobby, leider."

Beim Fußball gebe es Hilfen, für die Rennfahrer, aber der Wirt an der Ecke stehe alleine da. Daher engagiert sich Frank Zander auch für diese und ruft zum Beispiel auf seiner Facebook-Seite zu Nominierungen Kiezkneipenrettung auf, da könnten Lokale online bei Schultheiss Pilsener eingetragen werden. Naja, überhaupt habe der Fränki ja ein Herz für viele, so sei er wiederum jetzt auch von der Polizeigewerkschaft zum Ehrenkommissar ernannt worden. Dem Tagesspiegel hat er mal sein Berlin gezeigt.

Dass ihm sein Engagement fürs soziale Berlin gedankt werden, das freue ihn. "Manchmal umarmen mich wildfremde Menschen." Nur leider gerade nicht.

Mehr zum Thema Berlins größtes Fußballspiel und das Coronavirus Die Verabschiedung des Derbys zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union

Versteigerung über die Internetseite: www.freunde-hauptstadtzoos.de, 30.4., 0 Uhr, bis 5.5.