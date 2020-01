Mit Blick auf Verstöße gegen das Gewerberecht hat die Polizei in Wedding 14 Barbershops kontrolliert. Zwei Läden wurden geschlossen und zwei Menschen wegen unerlaubten Aufenthaltes vorläufig festgenommen, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag zu den Kontrollen vom Freitag mit. In zehn weiteren Läden seien Verstöße festgestellt worden. An den Kontrollen waren rund 60 Polizisten sowie Vertreter des Ordnungs-, Bezirks- und Finanzamtes beteiligt. Die Zeitung „B.Z.“ (Samstag) schrieb von möglichen Verbindungen ins Clan-Milieu, dazu konnte der Polizeisprecher jedoch nichts sagen. (dpa)