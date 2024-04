Tagesspiegel Plus Verstöße in ganzer Bandbreite : Polizei stellt mehr als 30 mutmaßliche Vergehen bei Schwerpunktaktion in Berlin-Neukölln fest

Gewerbebesuche, Geschwindigkeitskontrollen und Aufklärungsarbeit: Die Berliner Polizei war am Donnerstag mit einem Schwerpunkteinsatz in Neukölln unterwegs.