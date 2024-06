Versuchter Raubmord in Lichtenberg Zwei Tatverdächtige nach Schüssen auf 80-Jährigen festgenommen

Im Fall eines versuchten Raubmordes in Berlin-Lichtenberg am vergangenen Freitag hat die Polizei am Donnerstagnachmittag zwei Tatverdächtige festgenommen. Dabei handle es sich um eine Frau und einen Mann aus der portugiesischen Community, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft dem Tagesspiegel auf Nachfrage sagte. Am Freitag solle Haftbefehl gegen die Personen erlassen werden. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet.

Am vergangenen Freitag war ein 80-Jähriger mit lebensgefährlichen Schussverletzungen in seiner Wohnung in der Einbecker Straße 46 in Friedrichsfelde gefunden worden. Der Mann musste im Krankenhaus notoperiert werden. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Ermittler gehen von einem versuchten Raubmord aus. Am Dienstag veröffentlichten sie einen Zeugenaufruf mit einem Foto des Seniors. Weitere Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. (Tsp)