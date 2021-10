SPD bespricht sich - Stellungnahme von Giffey und Saleh am Vormittag

Bald werden neue Senatorinnen und Senatoren an der Spitze der Verwaltung stehen, manche werden ganz weg sein, einige nur mit neuen Themen betraut. In welcher Koalition das passieren soll, dazu schweigt die Spitze der Berliner SPD öffentlich. Kein Wort dringt seit Dienstag nach außen. Am heutigen Donnerstag um 11 Uhr gibt es in der SPD-Parteizentrale in Wedding eine Stellungnahme von Franziska Giffey und Raed Saleh zum Stand der Sondierungen. Im Moment tagt geschäftsführender Landesvorstand. Gibt es die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot oder ein Ampel-Bündnis?

Die Grünen wollen jetzt Tatsachen schaffen und haben für Freitag, 19 Uhr, zu einem Landesausschuss eingeladen, eine Art kleiner Parteitag im Neuköllner Hotel Estrel. Sie wollen dort über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden – am liebsten mit SPD und Linken. Grünen und Linkspartei könnte in die Karten spielen, dass sich die andere starke SPD-Frau, Manuela Schwesig, in Mecklenburg-Vorpommern am Abend für ein Linksbündnis entschieden hat. Heute Vormittag, so ein Gerücht, könnte es zur Koalitionsfrage ein Statement von Giffey geben. Könnte – das Wort dieser Woche. (Julius Betschka)