Viele Wolke, Regen und ein wenig Sonne : Wechselhaftes Wochenendwetter für Berlin und Brandenburg

Nach den warmen Sonnentagen am Wochenbeginn wird es am Wochenende wechselhaft: Am Freitag bei 16 bis 18 Grad, am Sonntag erwärmt es sich auf 19 bis 21 Grad.