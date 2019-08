Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Berliner Polizei nach einem Brandstifter in Kreuzberg. Am Dienstag, den 30. Juli 2019, wurden im Bereich des Kreuzberger Chamissoplatzes gegen 3.25 Uhr vier Fahrzeuge in Brand gesetzt. Weitere sechs Fahrzeuge wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Anliegende Gebäude wurden stark berußt und vereinzelt Wohnungsfenster durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt. Verletzte gab es keine. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung.

Mit der Veröffentlichung von Fotos eines mutmaßlichen Tatverdächtigen bitten die Ermittler des polizeilichen Staatsschutzes um Mithilfe und fragen:

- Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität bzw. seinem Aufenthaltsort machen?

- Wer kann Angaben zur Tat machen und hat sich bisher noch nicht bei der Polizei Berlin gemeldet?

- Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Foto: Berliner Polizei

[Hinweise bitte an das Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin in 12101 Berlin-Tempelhof, Bayernring 42-44, unter der Telefonnummer (030) 4664-952101 oder an jede andere Polizeidienststelle] (Tsp)