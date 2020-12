Zwölf Glockenschläge, zwölf Opfer. Am 19. Dezember 2016 tötete der islamistische Terrorist Anis Amri elf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Einen weiteren, den polnischen Fahrer des gestohlenen Sattelzuges, hatte er da bereits erschossen.

Dutzende weitere Menschen wurden bei dem Anschlag, der bis heute als schwerstes islamistisches Attentat auf deutschem Boden gilt, verletzt.

Das Andenken an die Opfer steht, wie so vieles, in diesem Jahr unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Der Weihnachtsmarkt selbst findet nicht statt. Dennoch gab es am Sonnabend, dem vierten Jahrestag, ein kleines öffentliches Gedenken.

Am Nachmittag versammelten sich Überlebende und Angehörige am Ort des Anschlags, an dem seit 2017 ein goldener Riss im Boden als Mahnmal an den Anschlag erinnert. Sie legten dort Fotos, Kerzen und Blumen ab.

Am Abend sollte ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche stattfinden, dafür waren der katholischer Erzbischof Heiner Koch, der evangelische Bischof Christian Stäblein und der Pfarrer der Gedächtniskirche, Martin Germer, angekündigt. Anschließend sollten Blumen und Kerzen auf den Stufen der Kirche niedergelegt werden.

Um 20.02 Uhr, der Uhrzeit des Anschlags, sollten – wie bereits in den vergangenen Jahren – zwölf Glockenschläge erklingen. Sie erinnern an Anna und Georgiy Bagratuni, Nada Cizmar, Fabrizia di Lorenzo, Dalia Elyakim, Lukasz Orban, Sebastian Berlin, Christoph Herrlich, Klaus Jacob, Angelika Klösters, Doris Krebs und Peter Völker.

Aufgrund der Hygienebeschränkungen wurden beide Veranstaltungen auch per Livestream übertragen.

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), hatte ebenfalls sein Kommen angekündigt. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er vorab, dass der Anschlag ein „tiefer Einschnitt“ gewesen sei, der sich in das Gedächtnis vieler Menschen eingebrannt habe – und jeden hätte treffen können. „Die terroristische Bedrohung richtet sich gegen uns alle“, sagte Müller. Die Gefahr sei weiter da, betonte er auch mit Blick auf die jüngsten islamistischen Terroranschläge in Frankreich.