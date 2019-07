Am Samstagmittag ist ein PKW in der Mohrenstraße in ein Ladenlokal gefahren. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem Tagesspiegel sagte, handle es sich dabei um einen Unfall, nicht um einen Terroranschlag. Vier Personen, die sich am Unfallort in Mitte aufhielten, wurden verletzt, eine davon schwer. Laut Feuerwehr waren zwei Notärzte im Einsatz.

Zeitgleich war die Berliner Feuerwehr bei einem Brand in Prenzlauer Berg im Einsatz. Dort war in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen.

(Tsp)