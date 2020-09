Zahl infizierter Schüler in Berlin fast verdoppelt

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle an Berliner Schulen ist im Vergleich zu den Vorwochen stark gestiegen. Insgesamt gibt es jetzt 108 Fälle unter Schülern, 69 Lerngruppen wurden geschlossen. Damit haben sich die Zahlen in fast verdoppelt. Vor einer Woche waren es noch 61 infizierte Schüler und 35 geschlossene Lerngruppen. Vor zwei Wochen 45 Schüler und 22 Lerngruppen. Insgesamt sind 26 Fälle unter schulischem Personal sind bekannt. Vergangene Woche waren es 22, noch eine Woche früher 16.





Die Zahlen im Detail: An allgemeinbildenden öffentlichen Schulen sind 84 Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 24 Fälle gibt es unter Lehrern, Erziehern und anderem schulischen Personal. 63 Lerngruppen sind an allgemeinbildenden Schulen geschlossen. Zusätzlich wurden 28 Corona-Fälle unter den Schülern von Berufsschulen gemeldet sowie zwei unter dem Personal der Berufsschulen. An diesen Schulen sind sechs Lerngruppen geschlossen worden.





Die Zahl der Lehrer in Quarantäne, die nicht für den Unterricht zur Verfügung stehen, ist allerdings weit höher.



Für Neukölln liegen allerdings detailliertere Zahlen vor, auch zur Quarantäne von Schülern und Lehrern. Der Bezirk meldete am Freitag neun infizierte Schüler an acht Schulen, jeweils einen an der Schule in der Köllnischen Heide, der Hermann-Boddin-Schule, der Bruno-Taut-Schule, der Karl-Weise- Schule, dem Albrecht-Dürer-Gymnasium, der Kepler-Schule, der Hans-Fallada-Schule. An der Clay-Schule sind sogar zwei Schüler positiv getestet, deshalb sind dort acht Lehrkräfte und 87 Schüler in Quarantäne.





Insgesamt sind in Neukölln 35 Lehrkräfte und anderes schulisches Personal in Quarantäne und somit nicht einsetzbar. Mehr als 200 Schüler sind in Quarantäne. Die Quarantäne ist unterschiedlich lang. In der vergangenen Woche waren vier Schüler an vier Schulen positiv getestet worden. Damit hat sich die Zahl verdoppelt.