Eine der neuen Corona-Mutationen ist offenbar stärker in Berlin verbreitet als bislang angenommen. In einem Krankenhaus in Berlin-Reinickendorf wurde die als britische Variante bezeichnete Sars-Cov-2-Mutation B117 an vier Patienten und zwei Mitarbeitern nachgewiesen.

Die Proben waren in den letzten acht Tagen im Vivantes-Humboldt-Klinikum entnommen worden. Der landeseigene Vivantes-Konzern bestätigte entsprechende Tagesspiegel-Recherchen.

Die Patienten sollen sich Ärzten zufolge nicht auf Reisen angesteckt haben. Bei drei Betroffenen handelt es sich um Pflegebedürftige, die nicht wegen Covid-19-Erkrankungen in der Klinik versorgt wurden. Einiges spreche dafür, so Fachleute, dass sich einige der Patienten schon vor fast zwei Wochen auf der Station angesteckt hätten.

Wie Vivantes erklärte, gebe es für die Station einen Aufnahmestopp: "Aufgrund der strengen Hygienemaßnahmen und der direkten Isolation der Betroffenen konnte das Infektionsgeschehen kontrolliert werden."

Der zuständige Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) teilte mit: "Diese Information macht uns den Ernst der Lage weiter bewusst. Wir müssen mit höchster Priorität daran arbeiten, dass die Ausbreitung des neuartigen Virus eingedämmt wird." Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci plädierte wiederholt für einen konsequenten Lockdown.

Immer wieder infizieren sich Patienten in Kliniken, wobei oft unklar ist, ob Viren und Bakterien nicht durch Kranke selbst eingeschleppt wurden. Seit die Variante B117 im Herbst erstmals in England entdeckt wurde, legen vorläufige Studien nahe, dass das mutierte Virus deutlich ansteckender als die bekannte Corona-Variante ist. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurde B117 in Deutschland in 28 Fällen nachgewiesen – die aktuellen Daten aus Berlin sind da noch nicht eingeflossen.

Merkel begründete Lockdown-Verlängerung auch mit B117

Am 8. Januar war in Berlin der erste von B117 betroffene Infizierte festgestellt worden, er war zuvor aus England eingereist. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Verlängerung des Lockdowns auch mit der Gefahr durch das mutierte Virus begründet. Die Variante führte in Großbritannien und Irland zu massivem Anstieg der Ansteckungen.

In Berlin werden die meisten Corona-Proben im „Labor Berlin“ am Weddinger Charité-Campus untersucht. Das Universitätskrankenhaus betreibt das Labor gemeinsam mit den Vivantes-Kliniken, die in Berlin seit Pandemiebeginn die meisten Covid-19-Patienten versorgen.

Berlins Virologen wollen ermitteln, wie verbreitet Corona-Mutationen sind. Seit vergangener Woche werden positive Sars-Cov-2-Proben im Labor auf Spuren der englischen und der südafrikanischen Variante getestet. In Verdachtsfällen werden Alt-Proben erneut geprüft – wie im Reinickendorfer Fall geschehen. Das Charité-Institut für Virologie testet zudem Einzelproben aus dem Bundesgebiet auf Mutationen.