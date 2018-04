Im Weißstorchzentrum Vetschau hat sich in den vergangenen zwei Jahren überhaupt kein Paar mehr niedergelassen. Winfried Böhmer ist im Vorstand der Bundesarbeitsgruppe Weißstorch und hat das Zentrum in Vetschau vor Jahren mit aufgebaut. Für ihn ist ganz klar, dass die Nachwuchsprobleme der Störche auch mit der Intensivierung der Landwirtschaft zusammenhängen. „Wo Glyphosat und andere Mittel nicht nur die Schädlinge, sondern alle Insekten töten, reißt die Nahrungskette“, sagt er. „Ohne Insekten keine Würmer, Frösche, Kröten, Mäuse, Schlangen, Maulwürfe – ergo: irgendwann auch keine Störche mehr.“ Hinzu kommt oft Trockenheit. Die ist Gift für Regenwürmer, die junge Störche gerade in den ersten Wochen dringend brauchen, erzählt Böhmer.

Gegen Regen, Unwetter oder große Trockenheit könne man unmittelbar wenig tun, sagt Nadine Bauer vom Storchennest Rühstädt. Wohl aber gegen die aus ihrer Sicht unsägliche Förderstruktur in der EU. „Anstatt kleinbäuerliche Strukturen zu unterstützen und damit die Artenvielfalt, sind die Prämien für die Landwirte so gestrickt, dass sie Monokulturen befördern. Deshalb sind Brachflächen, auf denen es keine Pestizide und deshalb Insekten und Amphibien gibt, ebenso selten geworden wie Tümpel, Wassergräben, Randstreifen oder Pfützen.“

Deshalb empfiehlt Nadine Bauer allen ihren Besuchern, Verwandten und Freunden, so etwas im eigenen Garten anzulegen: „Einen Teich vielleicht, oder ein Insektenhotel – damit ist schon viel geholfen“, sagt sie. Wenn die jungen Störche flügge sind, lauern die nächsten Gefahren. „Viele verenden in Starkstromleitungen, obwohl da schon einiges an Schutzeinrichtungen angebracht wurde“, sagt Winfried Böhmer. Erst letzte Woche hat er mit Vertretern der Bahn beraten: „Die haben großes Interesse an Prävention, denn jährlich werden etwa 3500 Kurzschlüsse in ihren Oberleitungen durch Vögel ausgelöst, auch durch Störche.“

Im August wartet dann die größte Herausforderung auf die Jungstörche: der Flug nach Afrika. Oder besser gesagt: nach Süden. Denn vor allem die Westzieher überwintern neuerdings oft in Spanien, weil es dort nicht nur Mülldeponien mit entsprechenden Kleinsäugern gibt, sondern auch viele Reisfelder, in denen Störche Nahrung finden.

Die Ostzieher haben weniger Chancen, diesseits von Afrika schon überwintern zu können, denn dort, wo sie entlangkommen, ist es im Winter nicht warm genug für sie. In diesem Frühjahr wurde ein ungewöhnlicher Kälteeinbruch in Bulgarien wohl vielen brandenburgischen Störchen auf dem Rückflug zum Verhängnis. Sie wurden von großer Kälte und Eisregen erwischt, froren regelrecht ein beziehungsweise konnten ihre Flügel nicht mehr bewegen.

Zum Glück lieben die Bulgaren Störche genauso wie die Brandenburger. Man schreibt ihnen dort nicht nur Kindersegen, sondern auch Eheglück zu. Kein Wunder, dass viele Menschen in bulgarischen Dörfern den großen Vögeln halfen. Sie wärmten sie mit Decken und Händen, nahmen sie mit in Ställe und manche sogar in ihre Wohnungen. Nach zwei, drei Tagen zogen die Störche weiter. Ohne die Helfer in Südosteuropa würden in diesen Tagen wohl noch weniger als in den Jahren zuvor in Rühstädt, Linum oder im Spreewald ankommen, sagt Winfried Böhmer. Und gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich auch in Vetschau wieder ein Paar Glücksbringer ansiedelt.

