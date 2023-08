Vollsperrung auf Westlichem Berliner Ring Fahrbahn auf der A10 in Richtung Havelland abgesackt

Seit Donnerstagmittag um etwa 13 Uhr ist die A10 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Havelland vom Dreieck Werder bis Groß Kreutz aufgrund einer Fahrbahnabsenkung voll gesperrt. Das teilte die Autobahn Gmbh auf Anfrage mit. Autofahrerinnen und Fahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Grund für die Absenkung sind vorbereitende Maßnahmen für Bauarbeiten an der Brücke „BW56“. Derzeit ist eine Aufhebung der Sperrung für 22 Uhr am Abend vorgesehen. Der Zeitpunkt ist jedoch laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) nicht verbindlich.