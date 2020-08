In der Nacht zum Montag ist am S-Bahnhof Attilastraße in Mariendorf eine Wasserleitung gebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, ereignete sich der Unfall gegen 1 Uhr. Fotos, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigen eine komplett überflutete Fahrbahn, in deren Mitte das Wasser sprudelt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und alarmierte die Wasserbetriebe. Sie sind in solchen Fällen dafür zuständig, das Leck zu schließen und zu etwa zu prüfen, ob das Erdreich abgesackt ist.

Der Schaden befindet sich an einer 40 Zentimeter dicken Frischwasserleitung unter der Unterführung neben dem Bahnhof Attilastraße. Laut Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe, hat der Wasserdruck die Fahrbahn an einigen Stellen angehoben.

Wie groß die unterspülte Fläche ist, von der das Wasser den Sand unter der Straße fortgeschwemmt hat, kann Natz bisher nur grob schätzen. "Es können 300 Quadratmeter sein oder auch 550, so eine Größenordnung in etwa." Aktuell seinen das Grünflächenamt, die BVG und die Wasserbetriebe vor Ort, um den Schaden zu sichten.

Der Verkehrsknotenpunkt ist zwischen Steglitzer Damm und Ringstraße für den Straßenverkehr voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen. Die Buslinien 184 und 282 werden in beiden Richtungen umgeleitet.

Wie lange Autos die Stelle umfahren müssen, ist bisher unklar. Fest steht allerdings, dass die Wasserbetriebe für die Ausbesserungen mehrere Wochen einplanen. "Das hängt davon ab, wie viele Meter Rohr wir erneuern", sagt Natz.

Bricht in Berlin eine Wasserleitung, verhandeln die Wasserbetriebe mit den Behörden, in welchem Umfang Reparaturen anstehen. "Wir haben für jeden Meter Rohr in der Stadt ein Verzeichnis mit Angaben etwa zu Alter oder Schadensanfälligkeit", erklärt Natz.

Schon der zweite Rohrbruch in drei Jahren

Vor drei Jahren forderten die Wasserbetriebe bereits, die Leitung unter der Unterführung an der Attilastraße auszubessern. Damals hatte es nämlich bereits ein Stück weiter einen Wasserrohrbruch gegeben.

"Wir hätten an dieser Stelle gern großflächiger ausgetauscht, denn das Rohr ist hier über 100 Jahre alt", sagt Stephan Natz. "Die Straßenverkehrsbehörde wollte allerdings möglichst schnell wieder freie Fahrt für Autos gewährleisten, deswegen hat sie nur ein Teilstück genehmigt."

Auf dieses Problem stoßen die Wasserbetriebe immer wieder, kritisiert Natz. Nötige Instandsetzungen verzögerten sich lange, weil die Behörden nur die Erneuerung der beschädigten Stelle bewilligen, um den Verkehr nicht zu lange zu behindern.