An diesem Mittwoch erwarten die Berliner Kliniken bis zu 20 Patienten aus der Ukraine. Die Betroffenen leiden unter Schuss- und Explosionsverletzungen sowie Brüchen und chronische Krankheiten. Die Patienten werden von der Bundeswehr aus Polen zum BER in Schönefeld geflogen.

Die Männer und Frauen, nach Tagesspiegel-Informationen alles Zivilisten, sowie einige Kinder werden in den Traumazentren der Charité-Standorte in Wedding und Steglitz, der Vivantes-Klinik Friedrichshain, des Unfallkrankenhauses in Marzahn und der Helios-Klinik Buch behandelt.

Hunderte verletzte Ukrainer sind seit Ende Februar in Berliner Kliniken versorgt worden. Wie viele es genau waren, ist unklar. Nur einige von ihnen wurden durch die mit Senat und Bundesregierung abgestimmten Bundeswehr-Transporte in die Hauptstadt gebracht, viele kamen mit Hilfe gemeinnütziger Organisationen, über Verwandte und Bekannte nach Berlin.

Die Patienten, die auf dem Landweg nach Polen transportiert und von dort von der Bundeswehr ausgeflogen werden, verteilen die hiesigen Krankenhauschefs ähnlich wie die Covid-19-Intensivfälle während der Pandemie.Die Bundesländer greifen dazu auf das „Kleeblatt“-Konzept zurück.

Dies teilt Deutschland in fünf Regionen, die sogenannten Kleeblätter auf. Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin bilden dabei die Region „Ost“.

Erst wenn in einer Regionen keine Klinikbetten mehr frei sein sollten, fragen Krankenhausleiter bundesweit nach Hilfe.

Soldaten der ukrainischen Armee werden schon seit 2014, also mit Beginn der Kämpfe um die Ostukraine, in Deutschland versorgt. Dies allerdings nur in Einzelfällen. Offen wird darüber selten gesprochen, inoffiziellen Angabe zufolge auch, um die russische Regierung nicht zu provozieren. Wie berichtet, zahlen derzeit die Bundesländer die Behandlungskosten.