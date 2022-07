Am Mittwoch haben Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg 17 neue Patienten aus der Ukraine aufgenommen. Die Männer, Frauen und Kinder waren von der Bundeswehr aus Polen zum BER in Schönefeld geflogen worden. Nach Tagesspiegel-Informationen soll es sich um Zivilisten handeln. Die Betroffenen leiden unter anderem unter Schuss- und Explosionsverletzungen sowie Brüchen.

In Berlin werden die Ukrainer wahrscheinlich in den Charité-Standorten in Wedding und Steglitz, der Vivantes-Klinik Friedrichshain, dem Unfallkrankenhaus in Marzahn und der Helios-Klinik Buch behandelt. In diesen Krankenhäusern wurden seit Ende Februar zahlreiche Ukrainer versorgt.

Wie viele Verletzte aus der Ukraine bislang genau in Berlin behandelt wurden, ist nicht bekannt. Nur einige von ihnen wurden durch die mit Senat und Bundesregierung abgestimmten Bundeswehr-Transporte in die Hauptstadt gebracht, viele kamen mit Hilfe gemeinnütziger Organisationen, über Verwandte und Bekannte nach Berlin.

Die Patienten, die auf dem Landweg nach Polen transportiert und von dort von der Bundeswehr ausgeflogen werden, verteilen die hiesigen Krankenhauschefs ähnlich wie die Covid-19-Intensivfälle während der Pandemie.

[Konkrete Nachrichten, Tipps und Termine aus Ihrem Bezirk: Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es jetzt kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]



Die Bundesländer greifen dazu auf das „Kleeblatt“-Konzept zurück. Dies teilt Deutschland in fünf Regionen, die sogenannten Kleeblätter, auf. Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin bilden dabei die Region „Ost“. Erst wenn in einer der Regionen keine Klinikbetten mehr frei sein sollten, fragen Krankenhausleiter bundesweit nach Hilfe.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Soldaten der ukrainischen Armee werden schon seit 2014, also mit Beginn der Kämpfe um die Ostukraine, in Deutschland versorgt, dies allerdings nur in Einzelfällen. Offen wird darüber selten gesprochen, inoffiziellen Angabe zufolge auch, um die russische Regierung nicht zu provozieren. Immer wieder wurden insbesondere an der Berliner Charité ausländische Patienten versorgt, in deren Heimat politische und militärische Konflikte herrschten.

Mehr zum Thema Dissidenten, Despoten und Doktoren Wie die Charité zu einem politischen Krankenhaus wurde

Wer wegen des Ukraine-Krieges nach Deutschland gekommen ist, hat Anspruch auf medizinische Versorgung. Wenn sie nicht über ihre Erwerbsarbeit krankenversichert sind, müssen sich Ukrainer so wie deutsche Staatsbürger an das Jobcenter vor Ort wenden.