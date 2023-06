Von Flamingos, Sportsgeist und Gastroglück Diese Berlinerinnen und Berliner räumen die Medaillen der Woche ab

3 Bronze

Bronze für eine ausgezeichnete Rixdorfer Restaurantbesitzerin: Sarah Hallmann, Chefin des „Hallmann & Klee“ kann sich seit dieser Woche mit dem Titel „Gastronomin des Jahres“ schmücken.

Seit 2016 betreibt Sarah Hallmann das „Hallmann & Klee“ in Berlin-Neukölln. © Mike Wolff/Tagesspiegel

Verliehen vom Restaurantführer „Gault & Millau“. Chapeau und weiter viel Erfolg mit dem komplett weiblichen Team!

2 Silber

Flamingo Ingo, wohnhaft im Berliner Zoo, wurde am 23. Juni 75 Jahre alt. In der Regel werden Flamingos zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Der älteste und berühmteste Tiersenior der Hauptstadt: Flamingo Ingo. © dpa/Gregor Fischer

Dass er auch in diesem biblischen Alter kein Silber-, sondern weiterhin ein Rosarücken ist, verdankt er übrigens dem farbpigmenthaltigen Futter (Krebstiere). Wünschen wir Methusalem Ingo, dass er auch die kommenden Jahre wie eine Eins auf einem Bein stehen kann!

1 Gold

Schon bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics gab es einen großen Gänsehautmoment im Berliner Olympiastadion: Ein syrischer Athlet löste sich aus seiner Delegation und umarmte den Präsidenten der Spiele, Timothy Shriver während seiner Rede.

Die herzliche Umarmung bei der Eröffnung der Special 0lympics im Berliner Olympiastadion. © Getty Images/Annegret Hilse - Special Olympics World Games Berlin 2023

Tosender Applaus für die rührende Szene von den 50.000 Zuschauer:innen. Stellvertretend für alle 7000 Athlet:innen, die Berlin eine Woche lang mit Sportsgeist, Leidenschaft und Liebe verzauberten: unsere Goldmedaille!

0 Blech

Blech-Spotlight auf eine der dunkelsten Ecken Berlins: Die Fußgängerunterführung am ICC, in der Nähe der Messehallen, wo diese Woche ein Großteil der Special Olympics stattfinden, ist eine Schande für Berlin.

Im „Tunnel des Grauens“ funktioniert keine einzige Rolltreppe, nur jede zweite Leuchtröhre tut, was sie sollte, Hinweisschilder sind übersprüht und es stinkt nach Urin und Kot. So wird das nichts mit Olympia 2036!

Die „Passerelle“ (Mitte der 1970er gebaut), auch „Tunnel des Grauens“ genannt. © Jörn Hasselmann

Ihnen kommt in den nächsten Tagen etwas Medaillenwürdiges unter? Schreiben uns gerne Ihre Ideen an checkpoint@tagesspiegel.de. Auch Ihre Einsprüche erreichen uns so.