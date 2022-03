Bei Unfällen in den Bezirken Lichtenberg und Reinickendorf sind am Freitag eine Fahrradfahrerin und eine Fußgängerin von Fahrzeugen angefahren und schwer verletzt worden.

Im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen wurde eine 55 Jahre alte Radfahrerin am Nachmittag von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt. Sie wurde von dem rechtsabbiegenden Fahrzeug getroffen und stürzte vom Rad, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Lastwagen rollte anschließend über ihre Beine. Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Berlin kommt es immer wieder zu Abbiegeunfällen, bei denen Radfahrer die Opfer sind: Erst im Februar starb im Zehlendorfer Ortsteil Dahlem eine 81-jährige Radfahrerin, nachdem sie von einem Sattelschlepper überfahren wurde, der aus einer Baustelle fuhr.

In Reinickendorf fuhr ein Autofahrer am Freitagmittag eine Fußgängerin an und verletzte sie schwer, als die Frau die Straße überqueren wollte. Die 35-Jährige ging über die mehrspurige Residenzstraße in Höhe Simmelstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dazu stoppte ein Auto auf der rechten Spur, um ihr das Überqueren zu ermöglichen.

Auf dem linken Fahrstreifen war parallel der Wagen eines 50-Jährigen in dieselbe Richtung unterwegs. Wegen eines Linksabbiegers wechselte der 50-Jährige auf den rechten Fahrstreifen, wobei er vor dem haltenden Fahrzeug einscherte. Dabei traf er die Fußgängerin, die sich bereits in der Mitte des rechten Fahrstreifens befand.

Sie stürzte auf die Straße und verletzte sich am ganzen Körper. Die Schwerverletzte wurde zunächst von Zeugen versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp, dpa)