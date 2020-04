Eine Berliner Spezialeinheit hat zwei mutmaßliche Erpresser des Daimler-Konzerns festgenommen. Die Männer im Alter von 30 und 60 Jahren seien am Freitag im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg auf der Straße gefasst worden, teilten Staatsanwaltschaft Stuttgart, Polizei Stuttgart und Polizei Berlin mit. Die Männer sollen versucht haben, einen „hohen Geldbetrag“ von einem Industrieunternehmen zu erpressen – dem Vernehmen nach ging es um 25 Millionen Euro. Laut „Stuttgarter Zeitung“ und „Bild“ handelte es sich um die Daimler AG. Eine Sprecherin des Unternehmens teilte auf Anfrage mit: „Wir können bestätigen, dass ein Erpressungsversuch stattgefunden hat.“ Man habe umgehend die Ermittler eingeschaltet, es habe keine Gefahr für Menschen bestanden. Offenbar steht die Beschädigung eines Mercedes-Mietwagens mit selbstgebauter Pyrotechnik in der Nacht zum 9. März in Plänterwald mit der Erpressung im Zusammenhang. Der 30 Jahre alte Hauptverdächtige soll gedroht haben, giftiges Quecksilber in Unternehmensfahrzeugen zu verteilen. In seiner Wohnung habe man umfangreiches Beweismaterial gefunden, teilte die Polizei mit. Er sei wegen Rauschgiftdelikten und Betrugs bereits bekannt gewesen, sagte ein Sprecher. Er soll an diesem Samstag dem Haftrichter in Berlin vorgeführt werden. Der mutmaßliche Komplize kam zunächst frei. dpa, Tsp