Das angekündigte Spektakel ist eingetreten. Der sogenannte Saharastaub wehte in der Nacht zum Donnerstag über Berlin und ließ den Himmel über der Hauptstadt am Morgen in kräftigen Farben leuchten.

Von Nordafrika über Spanien und Frankreich kommt derzeit milde Luft nach Deutschland, die auch mit Wüstenstaub belastet ist. Berlin liege mit im Einflussbereich dieser Strömung, sagte Sebastian Schappert, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), dem Tagesspiegel Anfang dieser Woche.

Seine Prognose trat ein: War der Wüstenstaub am Dienstag noch hauptsächlich über der Mitte und dem Süden Deutschlands zu sehen, machte er sich ab der Nacht zum Donnerstag auch in Berlin bemerkbar.

Viele Berlinerinnen und Berliner, die am Morgen aus dem Fenster schauten, hielten den ungewohnten Anblick fotografisch fest. Einige teilten ihre Schnappschüsse - beispielsweise bei Twitter.

Der feine Sand aus der Sahara dringt bei entsprechender Wetterlage öfter bis nach Deutschland vor. Die winzigen Sandkörnchen wehen meist in höheren Luftschichten und reduzieren die Sonneneinstrahlung. Auch an einem sonst wolkenfreien Himmel werde die Sonne an solchen Tagen häufig eher als milchige Scheibe wahrgenommen, heißt es beim DWD.

Laut der Prognose von Sebastian Schappert dürfte der Staub ab dem Abend und in der Nacht zum Freitag wieder verschwinden. Ausgewaschen durch Regen und von anderen Luftströmungen wieder gen Süden gedrängt werden.