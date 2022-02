In Berlin hat es am Donnerstag zwei Unfälle gegeben, bei denen zwei Fußgänger schwer verletzt wurden. Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist eine Frau von einer Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wollte die Fußgängerin am Donnerstagabend die Straße überqueren, als die Autofahrerin sie erfasste. Die Fußgängerin stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zu weiteren Details konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen.

Der zweite Unfall ereignete sich im Bezirk Mitte. Dort ist eine 56-jährige Frau von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wollte laut Informationen der Polizei am Donnerstagabend die Gleise der Tram überqueren, als diese sie anfuhr. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

[Aktuelle Polizeimeldungen aus Berlin finden Sie in unserem Blaulicht-Blog.]

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. (dpa)