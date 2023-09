Vor Berlin-Marathon Wegner appelliert, Grüne distanzieren sich von „Letzter Generation“

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat die Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ aufgefordert, auf Protestaktionen beim Marathon am Sonntag zu verzichten. „Wenn die sogenannten Klimaaktivisten den Marathon stören wollen, dann wird das viele Berlinerinnen und Berliner sehr verärgern“, sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich mag es mir gar nicht vorstellen: Durch eine Störaktion könnte sogar ein Marathon-Weltrekord verhindert werden“, sagte Wegner weiter. „Ich sage es erneut ganz deutlich: Wer sich für Klimaschutz einsetzen will, sollte auf diese provokativen und auch strafbaren Aktionen verzichten.“

„Jede Störerin und jeder Störer soll wissen, dass die Polizei und der Rechtsstaat deutlich durchgreifen werden. Ich wünsche mir deshalb, dass die sogenannte ,Letzte Generation’ von ihrer Ankündigung, den Marathon stören zu wollen, noch Abstand nimmt“, so der CDU-Politiker.

Er befürchte auch, dass die Akzeptanz für den Klimaschutz sinke, „wenn die sogenannte ,Letzte Generation’ ihre Straßenblockaden oder die Beschädigung von historischen Gebäuden wie dem Brandenburger Tor nicht endlich beendet.“ Wenn die Akzeptanz für mehr Klimaschutzmaßnahmen wegbreche, seien die Klimaziele nicht zu erreichen. „Ich möchte aber die Klimaschutzziele erreichen – in Berlin, Deutschland und weltweit“, sagte Wegner.

Auch die Berliner Grünen distanzierten sich am Samstag deutlich von der „Letzten Generation“ und kritisierten die angekündigten Protestaktionen beim Berlin-Marathon am Sonntag. „Wir glauben nicht, dass irgendjemand von mehr Klimaschutz überzeugt wird, wenn Menschen, die sich per Fuß durch die Stadt bewegen, behindert werden“, sagten die Fraktionsvorsitzenden der Partei im Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch und Werner Graf, dem RBB.

Zwar brauche man mehr Tempo beim Klimaschutz, das bekomme man aber nicht mit Blockaden beim Marathon, sagten die beiden Grünen-Politiker. Gerade Läuferinnen und Läufer wüssten durch ihr Training im Straßenland um die Gefahren des Autoverkehrs und die Notwendigkeit der Verkehrswende.

Wegner betonte: Die Berliner Polizei sei sehr gut auf den Marathon vorbereitet und werde mit vielen Kräften im Einsatz sein, um jegliche Störung dieser internationalen Laufveranstaltung zu verhindern. „Es ärgert mich sehr, dass die Berliner Polizei wegen der Straßenblockaden und anderer Störaktionen der sogenannten ,Letzten Generation’ so viele Einsatzstunden aufbringen muss.“ Das sei Zeit, die dann für die Verbrechensbekämpfung fehle. „Die Einsätze gegen die Straßenblockaden und andere Aktionen kosten alle Steuerzahler viel Geld. Geld, das wir viel besser für den Kampf gegen den Klimaschutz nutzen könnten.“

Er sei sicher, dass sich die Berlinerinnen und Berliner auf den Marathon „sehr freuen und sich nicht von der sogenannten Letzten Generation abschrecken lassen“, so der Regierende Bürgermeister. „Der Marathon wird auch in diesem Jahr wieder ein Sport-Fest in Berlin. Berlin wird einmal mehr zeigen, dass es der richtige Ort für sportliche Großveranstaltungen ist.“ (dpa)