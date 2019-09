Am Donnerstagabend stimmt die Initiative „Songs for Future“ auf den bevorstehenden Weltklimatag am Freitag ein. Gemeinsam mit der GLS Bank organisieren sie ein Benefizkonzert in einer Bankfiliale in der Schumannstraße 10 in Mitte. Die Einnahmen der Veranstaltung spenden an die BUNDjugend, den Jugendverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland.

Mehr zum Thema Klimastreik in Berlin Hier wird am Freitag demonstriert

„Songs for Future“ wollen mit Musik auf Klimabelange aufmerksam machen, hieß es. Verschiedene Künstler treten auf, Vertreter von Protest-Bewegungen wie „Exctinction Rebellion“ wollen Redebeiträge halten. Auch ein Kunstmarkt ist geplant.

Eintritt auf Spendenbasis, Einlass ab 19 Uhr, Schumannstraße 10