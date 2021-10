Exakt ein Jahr nach der Räumung des selbsterklärten anarchaqueerfeministischen Hausprojektes „Liebig34“ in Berlin-Friedrichshain und weniger als eine Woche vor der geplanten Räumung des linksalternativen „Köpi“-Wagenplatzes in Mitte wollen hunderte Autonome am Samstagabend durch Berlin ziehen.

„Jede Räumung ist eine Zuviel! Jede Räumung gehört verhindert! Kein Angriff auf unsere Räume, kein Angriff auf unsere Freund*innen bleibt unbeantwortet“, heißt es im Aufruf zur gemeinsamen Demonstration. Ab 18 Uhr wollen die Autonomen vom selbsterklärten „Dorfplatz“ in der Rigaer Straße über die Warschauer Straße in Richtung Mitte ziehen, enden soll die Demonstration um 23.59 Uhr direkt vor dem Wagenplatz in der Köpenicker Straße 133-136.

Laut einer Sprecherin der Polizei sind insgesamt 69 Personen für die Demonstration angemeldet. Da bei einer vergleichbaren Demonstration am vergangenen Samstag allerdings an der Spitze über 1000 Menschen teilgenommen hatten, geht die Polizei auch in diesem Fall von einer deutlich höheren Teilnehmer:innenzahl aus.

Vergangenen Samstag waren nach Tagesspiegel-Schätzungen etwa 1100 bis 1200 Menschen in umgekehrter Reihenfolge vom Köpi-Platz in die Rigaer Straße gezogen. Teilweise warfen Teilnehmer:innen Böller oder zündeten sogenannte Bengalische Feuer und Raketen, ansonsten verlief die Demonstration friedlich.

Während auch die Räumung der „Liebig34“ am 9. Oktober 2020 deutlich friedlicher lief als erwartet, könnte die Räumung des Köpi-Platzes am 15. Oktober für die Polizei zur Herausforderung werden. Zunächst, weil die räumlichen Bedingungen andere sind: Im Gegensatz zu einem einzelnen Wohnhaus lässt sich der Wagenplatz deutlich schwieriger abschirmen – allein schon, weil sich auf dem direkt angrenzenden Grundstück die „Köpi“ selbst, ein linksalternatives Hausprojekt, befindet, die über einen formellen Mietvertrag verfügt.

Auch über die Hinterhöfe der vielen umliegenden Häuser, Gewerbehöfe, Brachflächen und Parkplätze im Areal zwischen Köpenicker-Adalbert- und Melchiorstraße sowie dem Engeldamm, ist die Wagenburg theoretisch zugänglich. Am Donnerstag kündigten bereits Schilder den Beginn einer Sperrzone ab dem 14. Oktober um 13 Uhr an.

Zudem ist die Symbolwirkung eine andere: National und international ist die „Köpi“ in der linksradikalen Szene deutlich besser vernetzt als es etwa die „Liebig 34“ war. Für die Räumung wird international mobilisiert, Szenebeobachter:innen vermuten auch einen Zustrom Linksradikaler aus anderen Teilen Europas. Deren Einreise stehen derzeit auch keine Coronaauflagen mehr im Weg.

Neues Gutachten soll die Räumung noch stoppen

Auch die Köpi selbst rüstet auf: Der Lattenzaun, der das Gelände seit langem umschließt, wurde aufgestockt und teilweise mit Stacheldraht versehen. Am Donnerstag luden Menschen vor dem Gelände Säcke mit Zement aus einem Pickup. In einem Statement schreiben die Bewohner:innen: „Wir wollen dem dreckigen System ins Gesicht spucken und zeigen, dass wir viel größer und stärker sind, als sie es sich je vorstellen könnten.“

Bei einer Pressekonferenz am Freitag kündigten Sprecher:innen des Wagenplatzes an, sich weiter auf die geplante Räumung vorbereiten zu wollen. Derzeit läuft nach wie vor ein Berufungsverfahren gegen den Räumungsbescheid, der allerdings vorläufig vollstreckbar ist.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir gute Chancen haben, das Berufungsverfahren gegen den Räumungsbeschluss zu gewinnen“, sagten die Sprecher:innen und bezeichneten die Räumung als „rechtswidrig“. Ein neues Gutachten soll zeigen, dass der Eigentümer die Räumungsaufforderung nicht selbst unterschrieben hat. Mit Bezug auf das Gutachten hat der Anwalt der Köpi nun einen Eilantrag vor Gericht gestellt, um die Räumung zu stoppen.