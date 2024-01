Vor Großkundgebung am Montag in Berlin Landwirte parken erste Traktoren – Straße des 17. Juni gesperrt

Vor der geplanten Großkundgebung der Bauern am Montag in Berlin haben sich am Samstag erste Landwirte mit ihren Treckern auf der Straße des 17. Juni versammelt. Laut Angaben eines Polizeisprechers wurden am Samstagvormittag zunächst schätzungsweise rund 70 Traktoren, 25 Anhänger, 30 Lastwagen und 50 Personen gezählt. Die Straße des 17. Juni zwischen dem großen Stern und dem Brandenburger Tor sei gesperrt worden, ebenso die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße.

Bereits am Freitagabend waren erste Landwirte zu der Großkundgebung in Berlin eingetroffen. Vom Brandenburger Tor bis hinter dem Sowjetischen Ehrenmal Tiergarten hatten bereits Dutzende Agrarfahrzeuge gestanden. Für Autofahrer war es eine Herausforderung, mit ihren Wagen durchzukommen.

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Berliner Polizei am späten Freitagabend mitteilte, gab es zunächst leichte Verkehrsbehinderungen. Die Treckerfahrer wurden daraufhin von der Polizei aufgefordert, ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß abzustellen. Dies sei dann geschehen, wie die Polizei mitteilte. Die Trecker stünden nun auf den Parkbuchten auf der Straße des 17. Juni. Auch seien dort bereits Container aufgebaut, in denen Teilnehmende übernachten könnten.

Der Bauernverband und seine Landesorganisationen haben für Montag zur Großdemonstration aufgerufen. Tausende werden dort erwartet. Unterstützt wird der Protest von der Transportbranche, Lastwagenfahrern und Spediteuren.

Die Demonstration gilt als Höhepunkt der Protestwelle der Landwirte in den vergangenen Tagen. Hintergrund sind die geplanten Kürzungen der Bundesregierung bei Steuerbegünstigungen für den Agrardiesel. Die ebenfalls geplante Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte hat die Bundesregierung bereits wieder zurückgenommen.

Am Freitag hatten Bauern auf Straßen in Brandenburg – wie in den Tagen zuvor – erneut Protestaktionen gestartet. An mehreren Orten war der Verkehr bereits seit dem Morgen durch Demonstrationen beeinträchtigt, wie die Polizei mitteilte. In der Prignitz demonstrierten Bauern mit ihren Fahrzeugen unter anderem in Wittenberge, Bad Wilsnack und Legde.

Ein Kreisverkehr in Herzberg war durch den Protest vollständig blockiert. Die Veranstalter ließen die Polizei wissen, die Blockade alle zwei Stunden für den Verkehr öffnen zu wollen. Eine kleinere Versammlung fand in Meseberg (Oberhavel) statt. (mit dpa)