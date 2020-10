FDP fordert Regierungserklärung Müllers im Abgeordnetenhaus

Vor dem Hintergrund scharfer Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland und Berlin fordert die FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus eine Sondersitzung des Parlaments inklusive einer Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters. Einen entsprechenden Vorschlag will FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja am Donnerstag im Ältestenrat des Abgeordnetenhauses machen.





Czaja erklärte mit Blick auf die zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch beschlossenen Maßnahmen: „Vier Wochen Shutdown – das wäre keine „light“ Maßnahme, sondern der Todesstoß für unzählige Restaurants, Kiez-Läden, Kinos, Hotels, Fitnessstudios und viele, viele mehr. Ein so tiefgreifender Eingriff in unsere Freiheits- und Grundrechte darf einfach nicht am Parlament vorbeidiskutiert und beschlossen werden." Czaja kündigte an, im Ältestenrat "mit Nachdruck um eine unverzügliche Sondersitzung des Parlaments mit einer Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters" werben zu wollen.





"Wenn eine Regierung mit Verordnungen die grundlegenden Freiheitsrechte unserer Gesellschaft in historischem Ausmaß einschränkt, muss sie dem Parlament Rede und Antwort stehen und dieses muss dann im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger - die es vertritt - eine Entscheidung treffen“, erklärte Czaja weiter.

Laut Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses ist eine Sondersitzung dann möglich, wenn Präsident und Ältestenrat sich darauf einigen oder ein Fünftel der Mitglieder einen entsprechenden Antrag unterstützt.