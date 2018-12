Das "Zentrum für Politische Schönheit" hat eine neue Aktion in Berlin angekündigt. "Ein Jahr nach dem Holocaust-Mahnmal vor dem Haus von AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist es soweit: Wir haben etwas zur Aufklärung von Chemnitz beizutragen!", heißt es in einer Stellungnahme. Geplant ist die nicht näher benannte Aktion am 3. Dezember 2018 vor dem Bundestag ("ganztägig"). Um 8 Uhr soll es vor dem Reichstag losgehen, für 11 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant.

Die Aktivisten waren auch in Berlin schon aufgefallen: Kurz vor dem 25-Jährigen Jubiläum des Mauerfalls im Herbst 2014 hatte das "Zentrum für politische Schönheit" sieben Gedenkkreuze am Reichstagsufer gestohlen. Im Sommer 2015 hatten die Aktivisten 100 Gräber vor dem Reichstag ausgehoben, um gegen die EU-Flüchtlingspolitik zu demonstrieren. Für den AfD-Politiker Björn Höcke stellten die Aktivisten in dessen Heimatdorf ein nachgebautes Holocaust-Mahnmal auf.

Zu der neuen geplanten Aktion am 3. Dezember hatte die Gruppe in der vergangenen Woche angekündigt: "An der Deutung der Ausschreitungen wäre die Bundesregierung beinahe zerbrochen. Unter gewaltbereiten Rechtsextremen gelten die Ereignisse als Lehrstück nach dem Motto 'Die tun uns eh nichts.' Die sächsische Landesregierung leugnete und verharmloste die Angriffe auf Flüchtlinge, Journalisten, Pressefotografen und jüdische wie arabische Restaurants. Und auch die Turbomobilisierung von AfD, Pegida, Hooligans und Neonazis ist weder aufgearbeitet oder erklärt. Nach Holocaust-Mahnmal Bornhagen, Die Toten kommen und Flüchtlinge fressen startet das Zentrum für Politische Schönheit am nächsten Montag seine neue Aktion." (Tsp)

