Polizei, Feuerwehr und Kliniken rüsten mit Blick auf das Coronavirus nach – in einem internen Schreiben der Landespolizeidirektion an alle Dienststellen wird die „Vorbereitung zur Übernahme einer stadtweiten Führungsverantwortung der polizeilichen Maßnahmen“ bei einer Ausbreitung der Infektion in Berlin angekündigt.

Die Bundeshauptstadt als Ballungsraum mit internationaler Bevölkerung und hoher Fluktuation von Touristen aus aller Welt unterliege per se einer erhöhten Gefährdung durch das Virus. Bei einer Ausbreitung könnten „umfangreiche polizeiliche Maßnahmen im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe“ und der – originär polizeilichen – Gefahrenabwehr und Strafverfolgung nötig werden.

Amtsärzte dürfen zur Gefahrenabwehr auch Zwangsmaßnahmen anordnen

Wie berichtet, sind zunächst die Amtsärzte der Bezirke zuständig: Wenn der Verdacht besteht, dass jemand infiziert ist, wird der Betroffene in einer Klinik isoliert. Nach zwei Wochen Quarantäne steht fest, ob ein Corona-Fall vorliegt. Die Ärzte in den Gesundheitsämtern ermitteln währenddessen, wer alles mit den Betroffenen Kontakt hatte – und die Amtsärzte dürfen zur Gefahrenabwehr auch Zwangsmaßnahmen anordnen: Sie können Erkrankte oder potenziell Infizierte befragen lassen, auch wenn diese das ablehnen. Betroffene sind zur Auskunft verpflichtet und müssen Abstriche, Urin- und Blutentnahmen dulden. Amtsärzte entscheiden auch, ob Schulen, Museen und Heime abgeriegelt oder evakuiert werden. Im Notfall kann die Polizei zur Unterstützung hinzugerufen werden.

Ab Donnerstag, 18 Uhr, sollen in allen Direktionen und Abschnitten eigene Rufbereitschaften eingerichtet werden. So will die Polizei intern den Überblick behalten und die Reaktionszeiten verkürzen. „Es geht darum, in der Lage zu sein, schnell Führungsstäbe für kleinere und größere Einsätze ins Leben zu rufen“, sagte eine Polizeisprecherin. Größte Sorge ist intern das Ausbrechen von Panik. Dann müssten Einsatzkräfte womöglich öffentliche Krankeneinsätze oder Versorgungspunkte sichern. Die Feuerwehr bereitet sich seit Wochen auf einen Corona-Ausbruch vor.

Schutzutensilien sind schwer zu beschaffen

Infolge des Stromausfalls in Köpenick 2019 seien Schwachstellen bei Großlagen und Katastrophen erkannt worden. Dennoch wurden intern auch Probleme besprochen: So stehe für Einsatzkräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz im Pandemiefall kaum ausreichend Schutzkleidung bereit. Das übliche Niveau für den Schutz der Einsatzkräfte könne im Pandemiefall nicht eingehalten werden. Weltweit sind Schutzmasken, Schutzkittel und Schutzanzüge am Markt nicht mehr zu haben. Die Berliner Krankenhausgesellschaft, die auch für die 38 Berliner Rettungsstellen spricht, teilte auf Anfrage mit, „ein ressourcenschonender“ Einsatz von Schutzutensilien in den Kliniken sei nötig, da die Beschaffung auf dem Weltmarkt derzeit schwierig sei.

Polizeiintern heißt es ebenfalls, es gebe ein „behördenweites Problem der Beschaffung“ von Schutzutensilien. Unter Feuerwehrleuten wird auch vor Personalnot gewarnt. Bei einer Pandemie müssten viele der Mitarbeiter mindestens acht Wochen lang eingesetzt werden – so lange können solche „Lagen“ dauern. Daher empfehlen die Experten der Feuerwehr, dass bereits in der Frühphase einer Pandemie politische Entscheidung getroffen werden – und ein Katastrophenfall ausgerufen wird.

Im Pandemiefall (wie auch nach verheerenden Anschlägen) kann der Katastrophenschutz mobilisiert werden. Für den stellen alle Behörden eigene Ressourcen auf – er fungiert wie eine Ad-hoc-Behörde. In Berlin verfügt dieser Stab unter Führung von Innensenator Andreas Geisel (SPD) über 40 Krankentransportwagen, davon sind zehn von Berlin finanziert, die übrigen 30 vom Bund bereitgestellten Wagen sind jedoch überaltert, zwölf sollten nach Tagesspiegel-Informationen in diesem Jahr ausgemustert werden.

Und für die ehrenamtlich im Katastrophenschutz tätigen Helfer aus den Sozialverbänden fehlt offenbar eine einheitliche Alarmtechnik. Es sollen Funkmelder beschafft werden, die Planung dazu läuft. Auch aus der Feuerwehr heißt es: Panikmache – insbesondere in den sozialen Medien – sei derzeit die größte Gefahr. Schon jetzt riefen Berliner vermehrt beim Notruf 112 an. Typische Fragen: „Könnte ich infiziert sein? Soll ich Vorräte kaufen? Hilft ein Mundschutz?“

Am Donnerstag bat die Feuerwehr, das nicht zu tun. „Bitte nutzen Sie ausschließlich die Nummer der Senatsgesundheitsverwaltung: 030 9028 2828.“ Ein Sprecher sagte, die 112 sei nur für tatsächliche Notlagen da – „wir können keine Beratungsgespräche anbieten.“ Sollte es allerdings tatsächlich Notfälle geben, schwer Erkrankte oder Kleinkinder, die Infektionszeichen aufweisen, kümmere man sich.

Auch Schulen sind betroffen

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) erklärte: zuerst die Senats-Hotline anrufen. Dann das Gesundheitsamt. Wenn das nicht klappt, vor einem Besuch in der Rettungsstelle in der Klinik anrufen. Niemand solle sich im Corona-Verdachtsfall unangekündigt in eine Rettungsstelle begeben – sondern zuvor anrufen (lassen), damit dort Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Auch die Schulen sind betroffen.

Während am Donnerstag in der Bildungsverwaltung erstmals der Corona- Krisenstab tagte, packten 19 Schüler der Tempelherren-Grundschule gerade ihre Koffer, um ins Corona-geplagte Italien aufzubrechen: Am frühen Abend sollte es losgehen, wie Schulleiter Frank Dieckmann am Vormittag auf Anfrage bestätigte. „Es ging stundenlang hin und her, dann wurde entschieden zu fahren“, berichtete ein Elternteil dem Tagesspiegel.

Schulräte fürchten vor Stornogebühr

Die Familien sorgen sich: Während die einen überlegten, ob es sich wegen einer einwöchigen Ski-Reise nach Norditalien lohne, das Risiko von Erkrankung oder Quarantäne auf sich zu nehmen, haderten jene, die ihre Kinder nicht zur Reise angemeldet hatten, mit der gesteigerten Ansteckungsgefahr für die Lehrer und die knapp 300 Schüler, die in Berlin bleiben und anschließend mit den Rückkehrern aus Italien im Klassenraum sitzen würden.

Vor einer ähnlichen Situation dürften in diesen Tagen viele Schulen stehen. Entsprechend zugenommen haben die verunsicherten Nachfragen, auf die nicht alle Schulleiter eine Antwort wissen, zumal sie auch keine einfachen Antworten bekommen, wenn sie ihre Schulräte fragen. „Die Schulräte wollen sich nicht festlegen, weil sie nicht für Stornogebühren aufkommen wollen“, mutmaßte ein Elternteil. Tatsächlich ist die Stornofrage ein Problem: Da das Auswärtige Amt keine Reisewarnung für Italien ausgesprochen hat, dürfte es schwierig sein, Kosten erstattet zu bekommen. Aber nicht nur Klassenreisen werfen Fragen auf – auch sonst steigt der Informationsbedarf an den Schulen.