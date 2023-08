Vorfall am Berliner Hauptbahnhof Zwei Männer treten auf Betrunkenen ein

Zwei Männer haben am Donnerstagnachmittag am Berliner Hauptbahnhof auf einen betrunkenen Mann eingetreten. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.

Den Angaben nach hatten Zeugen gegen 17.40 Uhr beobachtet, wie ein 63-jähriger alkoholisierter Mann auf dem Bahnhofsvorplatz des Hauptbahnhofs von zwei 35 und 41 Jahre alten Männern attackiert wurde. Die beiden Tatverdächtigen sollen auf den Mann eingetreten haben und auf seinen Oberkörper gesprungen sein.

Beamte der Bundespolizei beendeten den Angriff und nahmen die Männer fest. Der 63-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Tsp)