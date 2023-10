Vorfall auf Spielplatz in Berlin-Marzahn Mann beleidigt Familien antisemitisch, bespuckt sie und zeigt Hitlergruß

Ein Unbekannter soll am Montagabend auf einem Spielplatz in Berlin-Marzahn mehrere Familien antisemitisch beleidigt und bespuckt haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Den Angaben zufolge soll der Mann gegen 18 Uhr spielende Kinder sowie deren Aufsichtspersonen auf einem Hof in der Mehrower Allee angegangen sein. Er soll sich antisemitisch geäußert und eine Familie mit Migrationsgeschichte bespuckt haben.

Außerdem soll er den Hitlergruß gezeigt und mit einer andeutenden Handbewegung eine Schussabgabe simuliert haben, so die Polizei. Anschließend entfernte sich der Mann. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt. (Tsp)