Tagesspiegel Plus Vorfall bei Demonstration am 1. Mai in Berlin : 87-Jähriger nach Provokation mit Deutschlandfahne bedroht und attackiert

Während der 18-Uhr-Demo in Berlin-Neukölln präsentiert ein 87-jähriger Rentner eine Deutschlandfahne. Kurz darauf fliegt ein Böller. Am Donnerstag finden Beamte zahlreiche Drohungen an seiner Hauswand.