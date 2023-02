Vorfälle auf Berliner Spielplatz Mann spricht Kinder an und versucht sie wegzuziehen – Polizei fahndet

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der auf einem Spielplatz in Berlin-Mitte versucht haben soll, Kinder wegzuziehen.

Nach Angaben der Behörde soll der Tatverdächtige mehrmals Kinder angesprochen haben. Dann soll er die Kinder an die Hand genommen haben, um sich mit ihnen zu entfernen. Zeugen konnten das jedoch verhindern. Daraufhin ergriff der Tatverdächtige die Flucht.

Die Vorfälle ereigneten sich bereits im März 2022 auf einem Spielplatz an der Lehrter Straße im Ortsteil Moabit. Die Kinder waren nach Angaben der Polizei zwischen fünf und acht Jahre alt. Nun hat die Behörde ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Die Polizei beschreibt den Mann nach Zeugenaussagen so:

etwa 50 bis 60 Jahre alt

graue Haare mit einer Halbglatze

zeitweise mit einer schwarzen Schiebermütze bekleidet

schlank

Die Polizei Berlin fragt, wer der Mann ist und wo er sich aufhält. Außerdem wird gefragt, ob jemand in der Nähe des Spielplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht hat.

Hinweise können an die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter Telefon (030) 46 64-91 24 44 gerichtet werden, außerdem per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de. Auch bei der Internetwache der Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)

