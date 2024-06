Vorhersage Unwettergefahr am Dienstag in Berlin und Brandenburg

Auf Gewitter, teils mit Hagel und orkanartigen Böen, müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag einstellen. Am Vormittag ist zeitweise noch mit Sonnenschein zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bis zu 26 Grad wird es warm. Aber bereits am Nachmittag sind dann erste Schauer und Gewitter möglich.

Kräftiger Regen zieht zum Abend hin auf und besonders im Großraum Berlin und im Süden Brandenburgs besteht dann Unwetterpotential. Möglich sind laut Prognosen Hagelschauer mit Körnern von bis vier Zentimetern, orkanartige Böen und lokal Starkregen.

In der ersten Nachthälfte sind weiter teils kräftige Gewitter und Regen zu erwarten. Bis zum Morgen ziehen diese dann langsam ab. Die Temperaturen sinken auf bis zu 15 Grad ab.

© dpa-infocom, dpa:240618-99-435805/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.