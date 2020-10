Die CDU-Landesverbände von Berlin und Brandenburg haben Vorschläge für eine engere Zusammenarbeit der Metropolregion gemacht. Zum Beispiel sollten die kreisfreien Städte in Brandenburg mehrmals stündlich per „Metropolexpress“ (mit bis zu 200 km/h) mit der Hauptstadt verbunden werden.

Die Bahnstrecken nach Rangsdorf, Velten und Nauen sollten ausgebaut und die Stammbahn zwischen Berlin und Potsdam sowie die Heidekrautbahn wieder in Betrieb genommen werden. Sämtliche S-Bahnstrecken zwischen den beiden Nachbarländern müssten zweigleisig werden, fordern die Christdemokraten.

Park & Ride sowie Bike & Ride-Stellplätze an der Stadtgrenze und im Umland will die CDU ausbauen. Der Flughafen BER müsse per Auto, aber auch durch Bus und Bahn besser erreichbar werden, dazu gehöre vor allem die Verlängerung der U-Bahnlinie 7 über Rudow hinaus.

Weitere Ideen der beiden Landesverbände der Union: Eine gemeinsame Internationale Bauausstellung (IBA) im Jahr 2030, die Nutzung von berlineigenen Flächen in Brandenburg für den Wohnungsbau und eine Vereinfachung der Berliner Bauordnung nach brandenburgischem Vorbild. Die Potsdamer Landesregierung will noch in diesem Jahr eine Entbürokratisierung der Landesbauordnung beschließen.

Die Landespolizeibehörden beider Länder sollten enger zusammenarbeiten, sagen die Christdemokraten, die in Berlin in der Opposition sind, in Brandenburg aber mitregieren. Dafür seien dringend Nachbesserungen des Berliner Polizeigesetzes notwendig. Eine Harmonisierung der Richtergesetze sei ebenfalls sinnvoll. Die Kooperation der Landesregierungen will die CDU durch eine „Metropolraumkonferenz“ intensivieren, die jährlich tagt und die Bürgermeister der Bezirke und Umlandgemeinden einbezieht. Angeregt wird außerdem die Gründung von Sonderausschüssen beider Landesparlamente, um die gemeinsame Landesentwicklung besser abzustimmen.