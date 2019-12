Der Berliner Senat hat eine ursprünglich für Dienstag vorgesehene Entscheidung über das Ausrufen der Klimanotlage in Berlin verschoben. Eine "konkrete Erörterung" der Vorlage aus der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr habe nicht stattgefunden, hieß es aus Senatskreisen. Ursache seien "offene Fragen zum Diskussionsstand". Am kommenden Dienstag soll das Thema wieder auf die Tagesordnung kommen.

Das Ausrufen der Klimanotlage hatte Umweltsenatorin Regine Günther angeregt. Ziel der Grünen-Politikerin ist es, künftig jeden Senatsbeschluss unter einen sogenannten Klimavorbehalt zu stellen, also dessen Auswirkungen auf das Klima zu überprüfen. Entsprechende Beschlüsse hatte es zuletzt in mehr als 50 Städten gegeben - auch die Berliner Bezirke Pankow und Charlottenburg-Wilmersdorf schlossen sich dem an. Berlin wäre das erste Bundesland, das einen entsprechenden Schritt gehen würde.

Günther wiederum lehnt die Verwendung des Begriffs Klimanotstand, für den eine Initiative in Berlin 43.000 Unterschriften gesammelt hatte, ab. Ihre Vorlage wiederum dürfte nicht zuletzt eine Reaktion auf die Volksinitiative "Klimanotstand Berlin" sein.

Berlin: Emissionsfrei bis 2050

Über die Ausrufung der Klimanotlage hinaus schlägt Günther vor, klimaschädliche Emissionen bis 2050 um 95 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Bislang liegt die Zielmarke für das 2050 bei 85 Prozent. Am Vortag der Senatssitzung hatte Günther dazu erklärt: "Es ist dringend notwendig, die Ziele anzupassen und das Pariser Klimaschutzabkommen als Handlungsgrundlage anzuerkennen. Das bedeutet, dass wir vor 2050 klimaneutral werden müssen."