Der Berliner Senat will die Kita-Betreuung in der nächsten Zeit in mehreren Stufen deutlich ausweiten. Angestrebt werde eine Auslastung von 70 Prozent des Normalbetriebs, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstagmorgen im RBB-Inforadio. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Nachmittag aus Senatskreisen erfuhr, sollen bis zum Sommer sogar alle Kinder wieder die Kita besuchen können - wobei die entscheidende Frage zunächst unklar blieb, in welchem Umfang jedes Kind pro Woche betreut werden kann.

Denn eine Rückkehr zur Normalität in Vor-Corona-Zeiten bedeutet die Entwicklung nicht. Die Notbetreuung wird in kleineren Gruppen und zeitversetzt erfolgen, sie ist maximal halbtags vorgesehen, meldete die Deutsche Presse-Agentur. Die Gruppengrößen können abhängig von den räumlichen und personellen Gegebenheiten in den Einrichtungen variieren. In den Kitas müssen Hygieneregeln eingehalten werden.

Die nächste Ausweitung des schon bestehenden Notbetreuungsangebots erfolgt in einer Woche: Ab Donnerstag, 14. Mai, sollen zunächst die Kinder am Übergang zur Grundschule und deren Geschwister wieder in die Kita gehen können. Staatssekretärin Sigrid Klebba (SPD) sagte am Mittag im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses, weitere Jahrgänge könnten dann nacheinander mit jeweils einer Woche oder zehn Tagen Zeitabstand folgen.

Schon für den ersten Schritt seien ein paar Tage Vorlauf nötig, weil die Kitaträger nach eigenen Angaben für jede weitere Stufe eine Woche Vorbereitung bräuchten. Bei der Ausweitung müsse aber das Infektionsgeschehen im Auge behalten werden, sagte Klebba. Deshalb könne es auch sein, dass es an diesem Plan wieder Änderungen gebe.

Der Plan bedeute auch nicht, dass alle Kinder dann in regulärem Umfang betreut werden können, betonte die Staatssekretärin. Vielmehr werde es darauf hinauslaufen, dass Kinder nur tage-, stunden- oder wochenweise betreut werden könnten. Man müsse auch über kreative Lösungen nachdenken, um die Betreuungskapazitäten zu erweitern - als Beispiele nannte Klebba, dass Kitas eventuell Räume von anderen Kitas, die noch Platz haben, oder von Jugend- oder Stadtteileinrichtungen nutzen könnten.

37 Prozent der Kinder bereits in Notbetreuung - aber nicht jeden Tag

Momentan nehmen etwa 37 Prozent der Kitakinder insgesamt die Notbetreuung in Anspruch, sagte Klebba. Allerdings seien davon täglich nur etwa die Hälfte in den Kitas, da nicht alle Kinder jeden Tag kommen. Die Eltern verhielten sich sehr verantwortungsbewusst.

Am 17. März mussten viele Berliner Kitas wegen der Corona-Pandemie schließen. Eltern aus bestimmten systemrelevanten Berufsgruppen wie etwa Polizei, Gesundheitssektor oder Verwaltung konnten ihre Kinder in eine Notbetreuung in den Kitas geben. Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde seither bereits schrittweise erweitert, zuletzt etwa für Alleinerziehende. Momentan können deshalb 60.000 Kinder betreut werden.

Müller: "Gehen jetzt schrittweise auf 70 Prozent"

„Wir sind schon bei einer Versorgung von rund 40 Prozent des Normalbetriebs und gehen jetzt schrittweise auf 70 Prozent“, hatte der Regierende Bürgermeister Müller am Morgen im Inforadio gesagt. Das sei bereits deutlich mehr als in anderen Bundesländern, die teilweise erst jetzt eine Notbetreuung einrichteten.

Man werde „Schritt für Schritt beinah jeden Tag etwas besser werden und mehr Angebot machen können“, versicherte Müller. „Aber wie in allen anderen Lebensbereichen wird das leider nicht von heute auf morgen auf hundert Prozent hochgehen.“

Einen genaueren Plan vorzulegen, sei mit Blick auf die Infektionsentwicklung und das zur Verfügung stehende Personal riskant, betonte der Regierungschef. So könnten viele Erzieherinnen wie auch Lehrer nicht sofort arbeiten gehen, weil sie zu einer Risikogruppe gehörten und erst getestet werden müssten. Nach dpa-Informationen steht aktuell in den Kitas 70 Prozent des Personals zur Verfügung.

Kita-Träger von Müllers Äußerungen überrascht

Kita-Träger wunderten sich über Müllers Ziel von 70 Prozent Auslastung. Wie eine Umfrage des Tagesspiegels ergab, ist das unter den gegebenen Bedingungen kaum zu erreichen. Sollten die Kitas weiterhin den Empfehlungen der Leopoldina folgen, die für die Kitakinder eine Betreuung in kleinen und beständigen Gruppen vorschreibt, dann könnten die Einrichtungen seines Verbands maximal eine Auslastung von 50 Prozent ermöglichen, sagte Torsten Wischnewski-Ruschin, Referent für die Kitas des Paritätischen Wohlfahrtsverband. Er vertritt 118 Träger mit 528 Kitas, in denen es regulär rund 45.000 Plätze gibt. Auch andere Träger nannten diese Größenordnung.

"Wir haben nur eine beschränkte Zahl von Räumen und Erziehern, zudem einige Erzieher, die zur Risikogruppe gehören. Entweder wir erweitern die Anzahl der Kinder oder wir verabschieden uns von den strengen Auflagen des Infektionsschutzes. Beides gleichzeitig gehe nicht", sagte Wischnewski-Ruschin. Eine Ausweitung auf 70 Prozent des normalen Kitabetriebs könne auch dazu führen, dass die Notbetreuung für Kinder von systemrelevanten Eltern oder Alleinerziehenden nicht mehr ganztägig fortzuführen sei.

"Unsere Kitas stoßen bereits jetzt an Kapazitätsgrenzen"

Auch Beatrice Strübing, Sprecherin der 27 Fröbel-Kindergärten, äußerte Zweifel an Müllers Äußerungen. "Unsere Kitas stoßen bereits jetzt seit der letzten Ausweitung der Notbetreuung an ihre Kapazitätsgrenzen", sagte sie dem Tagesspiegel. „Wir begrüßen, dass Kinder wieder in ihre Einrichtungen zurückkommen können, es ist uns extrem wichtig, dass Kinder eine gute Betreuung erhalten, allerdings brauchen wir dafür auch durchdachte Konzepte, wie wir dies auch umsetzen können.“

Das Dilemma ist offenkundig: Die vorgegebenen Rahmenbedingungen hinsichtlich Räume, Personal und Anzahl der Kinder in einer Gruppe, könnten ihre Kitas nur bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent erfüllen, erläuterte Strübing. Wer die Wirtschaft wieder ankurbeln möchte und Geschäfte öffnet, müsse gleichzeitig auch eine Idee für die Kinderbetreuung entwickeln, sagte sie weiter. Denn ohne Betreuung könnten Eltern auch nicht wieder arbeiten gehen. (mit dpa)