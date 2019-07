Die Geschäftsführerin des Verkehrsbundes Berlin-Brandenburg (VBB), Susanne Henckel, hat den Vorschlag eine 365-Euro-Jahreskarte für U- und S-Bahnen einzuführen, abgelehnt. Ein solches Ticket würde "erhebliche jährliche Mindereinnahmen" für alle Verkehrsbetriebe in Berlin und Brandenburg bedeuten. Tarif-Maßnahmen seien "wichtige und notwendige Beiträge zur Verkehrswende, zum Klimaschutz und für einen attraktiven ÖPNV". "Dazu bedarf es eines finanziellen Ausgleichs in Höhe mehrerer Millionen Euro durch die öffentliche Hand", so Henckel in einer Pressemitteilung der VBB.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte in einem Interview mit der "Neuen Züricher Zeitung" Unterstützung für die Einführung des sogenannten "Wiener Modells" bekundet. Er wolle für Berlin „Schritt für Schritt das Ziel verfolgen, ein Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr für 365 Euro anbieten zu können.“

Mehr zum Thema ÖPNV-Vorstoß von Michael Müller Bund soll Berliner 365-Euro-Ticket mitbezahlen

Müller hatte mit seinem Vorstoß unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Die Koalitionspartner Grüne und Linke haben andere Ideen. Für VBB-Chefin Henckel seien "Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Sauberkeit" wesentliche Aspekte "eines erfolgreichen Nahverkehrssystems". "Ob Menschen lieber Bus und Bahn statt des Autos nutzen, entscheidet sich hauptsächlich über die Qualität und nicht allein über den Fahrpreis." Sie warnt zudem davor, dass ein 365-Euro-Ticket nicht nicht für Berlin isoliert betrachtet werden dürfe, denn es hätte auch "Auswirkungen für die Fahrgäste in Brandenburg".