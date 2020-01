Im Streit um die angebliche Aktenmanipulation im Fall der Genossenschaft „Diese eG“ durch den Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) prüft der Landesrechnungshof nun die entsprechenden Papiere. „Am Freitag hat das Auftaktgespräch im Bezirk stattgefunden“, bestätigte eine Sprecherin der Behörde dem Tagesspiegel. „Ein Sonderprüfungsteam schaut sich jetzt speziell die Diese-eG-Vorkaufsfälle an.“ Die Prüfung der Akten durch den Rechnungshof wird wohl einige Wochen in Anspruch nehmen, wie lange das genau dauert, konnte die Sprecherin der Behörde nicht sagen.

Damit verlängert sich das Ultimatum, das die bezirkliche SPD dem Stadtrat gestellt hatte. Eigentlich hatte der Koalitionspartner der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg gefordert, dass Schmidt bis spätestens zum (heutigen) Montag um 12 Uhr „die vollständigen Akten allen Mitgliedern der BVV zugänglich zu machen“. Andernfalls sei „sein Rücktritt unvermeidlich“.

SPD zweifelt an Schmidts Erklärung

Am Freitag habe Schmidt der SPD mitgeteilt, dass der Rechnungshof die Akten am Montag abhole, sagte Harald Georgii, SPD-Kreisvorsitzender in Friedrichshain-Kreuzberg, dem Tagesspiegel. Deshalb könne die SPD an diesem Tag die Akten nicht bekommen.

„Wenn die Akten wieder da sind, wollen unsere Bezirksverordneten sie sofort sehen“, kündigte Georgii an. Er sei der Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann dankbar, dass sie die Einsicht durch den Rechnungshof begrüßt habe.

Doch nach wie vor zweifelt die SPD an Schmidts Integrität. Die zentrale Frage für Georgii lautet: „Wie kann Schmidt erklären, dass er in seiner offiziellen Stellungnahme von formalen Fehlern spricht, wenn er im Gespräch mit SPD und Linken Aktenmanipulation zugegeben hat?“

CDU und FDP haben Strafanzeige gegen Schmidt erstattet

Diese Frage führt zurück zum 13. Januar, als der Baustadtrat in einem Gespräch mit SPD und Linken gesagt haben soll, dass er Teile der Akten zurückhalte, um zu verhindern, dass die Inhalte von Opposition und Presse zur politischen Agitation genutzt würden. Über den Inhalt der Sitzung war Vertraulichkeit vereinbart worden.

Später verteidigte sich Schmidt öffentlich und sprach von „formalen Fehlern“. Er habe „keine Akten aus politischen Gründen zurückgehalten“. Seine Aussagen während der internen Fraktionssitzung seien „misslich und unangebracht“ gewesen.

Am Mittwoch wiederholte er seine Verteidigung im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. Wegen des noch laufenden Verfahrens und aufgrund von Schutzbedürfnissen Dritter hätte Mitgliedern der Bezirksverordnetenversammlung nicht alle Akten vorgelegt werden können, so Schmidt, der seine Erklärung ablas und sichtlich unter Druck stand. CDU und FDP haben Strafanzeige gegen Schmidt erstattet.