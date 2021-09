88 Freie Schulen haben das Land Berlin verklagt. Der Vorwurf lautet, dass die Senatsverwaltung für Bildung ihnen weniger Zuschüsse gezahlt habe, als ihnen zustehe. Die Evangelische Sekundarschule Neukölln soll die Musterklage führen.

In der Sache geht es darum, dass sich die Zuschüsse der Freien Schulen von den Personalausgaben der öffentlichen Schulen ableiten. Zuschüsse für ihre Gebäudeunterhaltung, Lehrmittel sowie Reinigung und Baukosten erhalten sie nicht.

Aber auch die Personalausgaben, die etwa zwei Drittel der Gesamtkosten ausmachen, werden nicht vollständig ersetzt, sondern nur zu 93 Prozent – und inzwischen auch das nicht, denn bei den öffentlichen Schulen kamen inzwischen Hunderte Stellen für Sozialarbeiter:innen, IT-Kräfte und Verwaltungsleiter:innen hinzu, ohne dass dies auf die Zuschüsse der Freien Schulen umgerechnet worden wären, die diese Ausgaben ebenfalls haben. Somit fiel der Zuschuss auf weit unter die festgelegten 93 Prozent der „vergleichbaren Personalkosten“.

Torsten Wischnewski-Ruschin vom Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPW) berichtete am Donnerstag, dass die AG der Freien Schulen diese weitere Schlechterstellung im Februar angemahnt hätten. Als dann im Sommer die Zuwendungsbescheide kamen, wurde ersichtlich, dass die genannten Berufsgruppen abermals nicht berücksichtigt worden waren. So kam es zu der Klage.

Die Bildungsverwaltung sieht sich im Recht: "Wir gehen davon aus, dass unsere Nichtberücksichtigung mit der Ersatzschulzuschuss-Verordnung im Einklang steht", teilte ein Sprecher mit. Nach Ansicht der Verwaltung müssen Personalkosten erst dann im Rahmen der Finanzierung der Freien Schulen berücksichtigt werden, "wenn auch alle öffentlichen Schulen entsprechendes Personal haben". Da eine flächendeckende Ausstattung geplant ist, werde es "perspektivisch auf jeden Fall auch für die Schulen in freier Trägerschaft berücksichtigt werden".

Diskussion zum Tag der Freien Schulen am 19. September

Zur AG der Freien Schulen gehören neben dem DPW alle großen Träger, darunter die Evangelische Schulstiftung, das Erzbistum, der Waldorfschulverband und als Koordinator Andreas Wegener, der langjährige Geschäftsführer der Privaten Kantschulen. Gemeinsam präsentierten sie am Donnerstag das Programm des Tags der Freien Schulen, der zum 19. Mal stattfindet. Zum Tag der Freien Schulen vor dem Deutschen Theater gibt es am 19. September von 13 bis 15 Uhr einen Bildungsmarkt und 15 bis 16.30 Uhr eine Debatte. Weitere Infos unter: www.freie-schulen-berlin.de.

In diesem Jahr steht das Fach Physik im Zentrum und mit ihm das Motto „Zurück in Zeit und Raum?“, das zugleich auf die Coronafolgen verweist sowie auf zwei weitere Probleme, die die Freien Schulen ansprachen.

Das Stichwort „Zeit“ bezieht sich auf die Wartefrist, innerhalb derer die Freien Träger kein Geld für das Personal von Neugründungen erhalten: Bislang gilt in Berlin eine der bundesweit ungünstigsten Regelungen, weil die Schulen bis zu fünf Jahre warten müssen. In dieser Zeit müssen sich die Träger mit Elternbeiträgen und Krediten über Wasser halten – eine Regelung, an der zuletzt eine kleine Schule in Treptow fast gescheitert wäre. SPD und Grüne wollten das im Rahmen einer grundlegenden Neuregelung der Privatschulfinanzierung ändern, was aber kürzlich scheiterte.

Beim Aspekt „Raum“ geht es darum, dass die Freien Schulen nach wie vor nicht am Schulbauprogramm beteiligt werden, mithin keinen Beitrag zur Bekämpfung des Schulraummangels leisten können.