Votum des Akademischen Senats der TU Berlin Knappe Mehrheit für Rücktritt von Präsidentin Rauch

Das im Streit um die Präsidentin der Technischen Universität (TU) Berlin entscheidende Gremium ist in der Mitte gespalten. Am Mittwoch tagte der Akademische Senat der TU: Von 25 Stimmberechtigten sollen nach Tagesspiegel-Informationen 13 für einen Rücktritt von Präsidentin Geraldine Rauch gestimmt haben, zwölf waren demnach für ihren Verbleib an der TU-Spitze.

Das Ergebnis – die Zahlen bestätigte die TU nicht – ist Rauch bekannt. Es soll am Donnerstag ab 17 Uhr verkündet werden. Für eine Abwahl ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Das Gremium konnte sich nicht auf das Einbringen eines Abwahlantrags einigen. Stattdessen hat es ein Meinungsbild zur Frage erhoben, ob es der Präsidentin ein Rücktritt empfiehlt. Der Akademische Senat setzt sich aus 13 Hochschullehrenden, vier wissenschaftlichen Mitarbeitern, vier Studierenden und vier Verwaltungsangestellten zusammen.

Das Gremium forderte die Präsidentin noch am Mittwoch auf, sich innerhalb von 24 Stunden zu ihren Absichten zu äußern. Die Leiterin der Sitzung, Annette Hiller, sagte: Der Fehler Rauchs sei nicht so schwerwiegend, dass man eindeutig sage, die Präsidentin müsse abgewählt werden. Sie habe die TU aber schwer beschädigt.

„Gefällt mir“ für Netanjahu-Foto mit Hakenkreuz

Sollte Rauch nicht zurücktreten, könnte das Kuratorium der TU – der De-facto-Aufsichtsrat – zu einer Sondersitzung zusammentreten und ebenfalls eine Abwahl der Präsidentin anstrengen.

Rauch steht in der Kritik, weil sie antisemitische Posts auf der Plattform X mit einem Like markiert hatte. Wie berichtet, hatte Rauch auf der Online-Plattform X einem Tweet via „gefällt mir“-Funktion zugestimmt, in dem Israels Premier Benjamin Netanjahu auf einem Bild mit Hakenkreuzen dargestellt wurde. Das Foto zeigt einen offenbar islamistischen Aufmarsch in der Türkei. Gepostet wurde es von einem Troll-Account, den es seit 2023 gibt und der Russlands-Propaganda verbreitet.

10.566 Euro bezieht die TU-Präsidentin pro Monat – so viel wie Berliner Staatssekretäre.

Dieses „Like“ war kein Einzelfall. So drückte Rauch auch bei einem Post eines rechtspopulistischen Accounts „Gefällt mir“. Sie verpasste der Forderung ein Herz, es sei Zeit für „die diplomatische Isolation Israels“. Rauch gefiel die Frage, ob Israel als angeblicher Kriegsverbrecher noch Deutschlands richtiger Wertepartner sei.

Die umstrittene Hochschulchefin wurde zudem ein Fall für die Bundesregierung, als unter anderem der Tagesspiegel im Kanzleramt nachfragte, ob Rauch im Zukunftsrat des Kanzlers bleiben wird. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) forderte Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag dazu auf, Rauch aus seinem Beratergremium zu verweisen.

Bei der Senatswissenschaftsverwaltung hat Rauch ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt. Rauch wird besoldet, unterliegt damit auch dem Beamtenrecht. Sie ist offiziell in der höchsten Besoldungsstufe für Professoren – nämlich W3. Das sind 7360 brutto Euro im Monat, zudem bekommt sie eine Zulage. Insgesamt erhält sie pro Monat also circa 10.500 Euro. Das entspricht der Einkommensstufe eines Berliner Staatssekretärs.

Das Bundesdisziplinargesetz sieht fünf Maßnahmen gegen Beamte vor, die ihre Pflichten verletzt haben: ein Verweis, eine Geldbuße, eine Kürzung der Dienstbezüge, eine Zurückstufung oder Entfernung aus dem Beamtenverhältnis.