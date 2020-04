Mutmaßlich Linksextremisten haben am Dienstagmorgen einen Brand in Charlottenburg verursacht. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Passant gegen fünf Uhr, dass aus einer Baugrube in der Franklinstraße Rauch aufstieg. Die Feuerwehr löschte dann den Brand mehrerer Strom- und Telekommunikationskabel. Das Landeskriminalamt leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.

Auf dem linksextremen Internetportal de.indymedia.org erschien am Mittag ein Schreiben, in dem sich eine „Vulkangruppe shut down the power“ zur „Sabotage einer Datenleitung zum Heinrich-Hertz-Institut“ bekennt. Das Institut für Nachrichtentechnik ist von der Brandstelle nicht weit entfernt.

Das Schreiben wirkt authentisch



Für die Linksextremisten war nach eigener Darstellung das Institut das Hauptziel des Anschlags. Behauptet wird, man wolle der so genannten Corona-App eine Absage erteilen und der weiteren Aufweichung der Grundrechte entgegenwirken. Das langatmige Schreiben wirkt authentisch.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Die Polizei konnte am Abend auf Tagesspiegel-Anfrage noch nichts zu einem möglichen Zusammenhang sagen. Man prüfe den Vorfall zurzeit, hieß es aus dem Lagedienst.

Mehr zum Thema Brandanschlag auf S-Bahn in Berlin Bekennerschreiben offenbar echt

Mit der Bezeichnung „Vulkangruppe“ wollen die Autoren offenbar an die Serie von Brandanschläge auf Kabelschächte in Berlin anknüpfen, zu denen sich Linksextremisten mit einer Vorliebe für isländische Vulkane bekannt haben. Das Feuer in der Franklinstraße scheint die Warnung des Berliner Verfassungsschutzes zu bestätigen, Linksextremisten riefen in der Coronakrise bei Indymedia zu Plünderungen und Anschlägen auf die Energieversorgung auf.