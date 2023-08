Wachmann mit Machete verletzt Unbekannte überfallen Supermarkt in Berlin-Kreuzberg

Zwei unbekannte Täter haben am frühen Mittwochabend einen Supermarkt in Berlin-Kreuzberg überfallen. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Zuerst hatte die dpa berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen kam es in einem EDEKA-Markt in der Ritterstraße 38 zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Wachmann. Laut Polizei habe sich der Mitarbeiter den beiden Tätern in den Weg gestellt, woraufhin es zu einem Handgemenge kam und der Wachmann verletzt wurde. Nach Tagesspiegel-Informationen soll er Verletzungen durch eine Machete erlitten haben. Das konnte auch die Polizei auf Nachfrage bestätigen. Anschließend flüchteten die beiden Täter.

Der Wachmann wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Eine Angestellte des Marktes begab sich wegen eines Schocks in medizinische Behandlung. Nach Polizeiangaben flohen die Täter ohne Beute. (Tsp/mit dpa)