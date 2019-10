In der Nacht zu Freitag haben in Berlin erneut Autos gebrannt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bemerkte eine Anwohnerin in der Kopfstraße in Neukölln kurz nach Mitternacht ein Feuer an der Motorhaube eines parkenden Autos. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Motorhaube wurde jedoch stark beschädigt. Ein Brandkommissariat ermittelt.

Gegen 03.45 Uhr wurden Einsatzkräfte den Angaben zufolge nach Kreuzberg ans Hallesche Ufer gerufen, wo ein in Flammen stehender Wagen ebenfalls stark beschädigt worden sein soll.

Wie die „B.Z“ berichtete, handelte es sich um ein Auto der türkischen Botschaft. Die Polizei konnte das auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

In Berlin werden immer wieder Autos angezündet, ein Teil der Anschläge ist politisch motiviert. (dpa)