Wahl der Berliner SPD-Parteivorsitzenden Mitgliederbefragung soll Entscheidung bringen

Die Wahl der neuen Berliner SPD-Vorsitzenden wird erstmals per Mitgliederbefragung entschieden. Das hat der Landesvorstand am Montagabend nach Tagesspiegel-Informationen beschlossen. Demnach haben alle Berliner SPD-Mitglieder, wie schon bei der Frage, ob die SPD mit der CDU koalieren soll, die Möglichkeit, im Vorfeld des Parteitages am 25. Mai per Post über den Vorsitz abzustimmen.

Zur Wahl stehen drei Kandidaten-Duos: der bisherige Vorsitzende Raed Saleh und die Bezirksverordnete Luise Lehmann, der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel und die Ex-Sportstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini sowie der stellvertretende Landesvorsitzende Kian Niroomand, der zusammen mit Jana Bertels, Co-Vorsitzende der SPD-Arbeitsgruppe „Frauen in der SPD“ kandidiert.

Salehs Co-Vorsitzende Franziska Giffey erklärte bereits Anfang Januar, auf eine erneute Kandidatur für den Vorsitz der Berliner SPD zu verzichten. Im vergangenen Jahr wurde auf dem Parteitag der SPD beschlossen, dass in Zukunft nur noch einer der beiden Vorsitzenden ein politisches Amt oder herausgehobenes Mandat in der Fraktion innehaben darf.

Die SPD hat in Berlin rund 18.000 Mitglieder. Sollte im ersten Wahlgang, der vom 6. bis 19. April stattfinden soll, kein Kandidaten-Duo eine absolute Mehrheit der Abstimmenden erhalten, wird es eine Stichwahl zwischen den beiden erstplatzierten Teams geben. Diese soll vom 2. bis 17. Mai stattfinden. Das Gewinner-Duo muss auf dem Parteitag am 25. Mai im Anschluss offiziell von Delegierten gewählt werden.

Im Vorfeld der Befragung will die Partei sogenannte Mitgliederforen veranstalten, auf denen sich die Kandidaten vorstellen und Fragen beantworten können. Vorbild ist die Wahl der Bundesvorsitzenden der SPD im Jahr 2019, die ebenfalls per Befragung stattfand. Die Veranstaltungen sollen sowohl in Präsenz als auch digital zugänglich sein. Die Kosten der Mitgliederbefragung schätzt der Landesverband insgesamt auf rund 87.000 Euro.