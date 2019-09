Vielleicht war es gar nicht so abwegig, dass Brandenburg nach der Wende Nordrhein-Westfalen als Partnerland bekam. Mit niedergehender Industrie und prekärem Arbeiterstolz kannten die sich ja aus. Doch die Versuche, der Brandenburger Peripherie etwas von ihrer Struktur und ihrem Stolz wiederzugeben, liefen irgendwie, na ja, nordrhein-westfälisch. Getrieben von Leuchtturmprojekten, der subventionsgestützten Behauptung von Größe. Während der Ostprimus Sachsen ein Siemens- und VW-Werk nach dem anderen hochzog, entstand in Brandenburg eine gigantische Werfthalle für Zeppeline. Ja, richtig: Luftschiffe. Aus irgendeinem Grund glaubte man nämlich in den Neunzigern, dass der Transportluftschifffahrt eine große Zukunft bevorstehe. Brandenburg investierte also Millionen in die Cargolifter AG. Es wurde so was wie Brandenburgs erster BER. Kostenexplosion, schließlich Insolvenz.

Aber statt dass die mehr als hundert Meter hohe Halle friedlich vor sich hin gammelte, wie so vieles in Brandenburg, kaufte sie ein malaysischer Investor und baute ein tropisches Inselparadies für die ganze Familie hinein. "Tropical Islands" nannte er es, man kann dort heute unter Palmen und Wasserfällen in Holzhütten übernachten. Es floriert und es ist komisch, wie ein Rainald-Grebe-Lied. Wenn eines Tages Europa wirklich nur noch ein Disneyland für die Chinesen sein sollte, ist Brandenburg jedenfalls vorbereitet.

Es heißt, fünf Prozent der ostdeutschen Wohnbevölkerung seien inzwischen Wessis. Das ist natürlich schwer zu messen. Wohin sortiert man den Münsteraner, der 1991 hierhergekommen ist und auch nach dem fünften Bier noch behauptet, er sei längst ein Ostdeutscher geworden? Die Wessis gehören dazu, da braucht man nicht drum herumzureden. Und ja, es gab grandiose Versager unter ihnen, wie den Beamten mit dem Schnauzbart aus dem Ruhrgebiet, der vor Jahren Zehntausende D-Mark versenkte, weil er für Frankfurt (Oder) die falsche Software kaufte. Aber es gab auch den legendären, kürzlich verstorbenen Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg, der in den Neunzigern und Nullern die Neonazis unter starken Verfolgungsdruck setzte und dazu beitrug, dass die Szene bis heute deutlich weniger stabil ist als in Sachsen.

Die Glatze von damals wählen heute AfD

Rautenberg wusste vielleicht auch damals schon: Wer die Neonazis von den Straßen vertreibt, hat den Kampf gegen den Rechtsradikalismus noch nicht gewonnen. Das zeigt sich jetzt, wo die AfD in Umfragen bei 21 Prozent steht. Natürlich sind nicht alle AfD-Wähler Neonazis. Aber vermutlich hatte Rautenberg recht, als er in einem seiner letzten Interviews sagte, dass die Neonazis von damals heute AfD wählen. Brandenburgs jüngere Vergangenheit muss aufgearbeitet werden, da werden die meisten Brandenburgerinnen und Brandenburger zustimmen, die alten Arbeiterhelden von damals genauso wie die Jüngeren, und natürlich viele von uns Fortgezogenen. Allerdings meinen wir nicht ganz dasselbe. Die Treuhand wollen hier viele besprechen, der Untersuchungsausschuss soll endlich kommen, alles Unrecht von damals soll aufgeklärt werden. Dagegen ist nicht viel zu sagen. Aber zur Aufarbeitung der Nachwendezeit gehören auch die gesetzlosen Zustände, die in Brandenburg eine Zeit lang herrschten.



Wer erinnert sich noch an den 16-jährigen Marinus Schöberl aus Potzlow? Seine rechtsextremen Mörder ahmten im Jahr 2002 an ihm die Bordsteinbeißer-Szene aus dem Film American History X nach. Anschließend versenkten sie ihn in einer Jauchegrube. Obwohl die Mörder sich mit der Tat brüsteten, zeigte sie monatelang niemand an. Längst sind sie wieder frei, auf Facebook kann man Fotos von ihnen finden, sie tragen Landser-T-Shirts. Einer griff kürzlich mutmaßlich einen syrischen Flüchtling an.

Oder der Baumaschinist Gunnar S., der 2005, ebenfalls in Frankfurt (Oder), stundenlang von mehreren Neonazis mit Brotmesser, Klobürste und Staubsaugerrohr gefoltert und vergewaltigt wurde? Er überlebte nur durch eine Notoperation. Als seine Peiniger zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, zeigten sie sich "schockiert und empört" über das Strafmaß. Der Richter sagte: "Offensichtlich haben wir es mit einem gesellschaftlichen Phänomen zu tun. Mit Menschen, für die massive und rohe Gewalt normal ist."

Kürzlich gewann der taz-Redakteur Daniel Schulz für den Essay Wir waren wie Brüder über seine Nachwendejugend in Brandenburg den renommierten Theodor-Wolff-Preis. Auch Manja Präkels Buch Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, in dem es ebenfalls um das Neonazibrandenburg der Neunziger geht, wurde viel gelobt und besprochen. Die Debatten, die das in Brandenburg ausgelöst hat: überschaubar. Viele schweigen, und wieder einmal weiß man nicht, ob aus Zustimmung oder aus Desinteresse.