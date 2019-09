Von Berlin aus betrachtet ist Brandenburg ein glitzerndes grünes Versprechen. Man muss nur ein paar Kilometer strampeln, vom Hermannplatz in Neukölln, vorbei am Schönefelder Flughafen, dann beginnt ja schon das Land der Kiefernnadeln und der langen, einsamen Landstraßen.

Berlins 13. Bezirk

Wobei, einsam stimmt so auch nicht mehr. Der Speckgürtel von Berlin wächst seit Jahrzehnten, mittlerweile erwarten sie die ersten Ausläufer schon im 90 Kilometer entfernten Frankfurt (Oder). Es kommen Regierungsbeamte mit SUV, aber auch Freelance, die nur einen Internetzugang brauchen, um zu arbeiten. Es kommen Familien, denen Neukölln zu laut wurde, und Künstler, die Gedanken suchen. Es gibt inzwischen wahre Hipsterdörfer, Orte, die "Berlins 13. Bezirk" genannt werden, wie Gerswalde in der Uckermark. Manche Siedlungen werden geradezu gentrifiziert. Der Brandenburger Provinzroman wird zum Genre.

Das geht seit zwei Jahrzehnten so, und es hat Brandenburg Stück für Stück verändert. Fast eine Million Menschen, mehr als jeder dritte Brandenburger, leben mittlerweile im Speckgürtel. Und es werden immer mehr. Wer Ministerpräsident werden will, der muss auf die Berliner Umlandbezirke besonders achten. So erklärt sich vielleicht, warum der brandenburgische CDU-Kandidat Ingo Senftleben im Gegensatz zu seinem sächsischen Kollegen Michael Kretschmer eine der liberalsten Figuren der Partei ist. Während Kretschmer ausgerechnet der Bundesregierung zu viel Klimaschutz vorwirft, forderte Senftleben erst kürzlich eine stärkere Fokussierung der gesamten CDU eben auf den Klimaschutz.

Der Brandenburger Senftleben hat auch den Umgang mit der vertrackten Umfragesituation – fünf Parteien, die alle bei etwa 15 bis 20 Prozent liegen – auf eine elegantere Art gelöst als Kretschmer. Während Kretschmer die Zusammenarbeit mit Linken und AfD kategorisch ausschloss und damit nun keine Optionen außer einer Kenia-Koalition mit SPD und Grünen oder einer Minderheitsregierung mehr hat, kündigte Senftleben vor Monaten Gespräche mit allen Parteien inklusive AfD an, schloss aber eine Koalition mit der AfD gleichzeitig aus. Nun liegt zwei Tage vor der Wahl die Möglichkeit auf dem Tisch, dass in Brandenburg CDU, Linke und Grüne die SPD ablösen. Es wäre ein bundesdeutsches Novum, gemacht in Brandenburg. Und nicht das erste. Brandenburg ist ziemlich progressiv. Es führte schon 2011 – als zweites Bundesland nach Bremen – das Wahlrecht ab 16 ein. Und kürzlich erst wurde beschlossen, dass die Parteien ab 2020 genauso viele Frauen wie Männer auf ihre Wahllisten stellen müssen. Das gab es noch nie in Deutschland. Die Neue Zürcher Zeitung schimpfte, die AfD fluchte, aber erinnern Sie sich an eine Demo gegen das Gesetz in Brandenburg? Kaum vorzustellen, was in Sachsen los gewesen wäre. Nicht dass die meisten Brandenburger sich das Gesetz jahrelang ersehnt hätten, aber richtig aufgeregt hat es offenbar die wenigsten. War das politisches Phlegma? Oder schweigende Zustimmung? Man weiß das in Brandenburg nie so genau.

Zwei Brandenburgs

So sehr ich von draußen bei solchen Nachrichten die Hoffnung spüre, dass Brandenburg ein mir zugängliches Land geworden ist, so schnell geht sie mir manchmal verloren. Dann, wenn ich dort bin, wo die meisten Stimmen für die AfD herkommen. Es gibt mindestens zwei Brandenburgs.



Dort, meist außerhalb des Speckgürtels, ist manchmal eine Wut, die nicht allein mit materiellen Nöten erklärbar ist. Es ist etwas anderes. Etwas, das so tief sitzt, dass man kaum zu Wort kommt. Wenn dieses Etwas bei Familienfesten wirkt, dann zählt auch Verwandtschaft bisweilen nichts mehr.

Die Wurzel dieser Wut liegt in der Vergangenheit. Die Frage ist nur, in welcher. Die DDR, oh ja, über die kann man viel reden in Brandenburg. Ständiges Thema, vor allem auf dem Land. Da hinten, an dem alten Bahnhof: früher stündlich (!) ein Zug (!!) nach Berlin!!! Und da, die Rindermastanlage, Tausende Jobs zu Ostzeiten! Und heute? Verfall und Funkloch.

Es stimmt: Brandenburg erwischte die Nachwendezeit wie ein Taifun. Fast jede Region kann ein Lied ihres Niedergangs nach der Revolution singen. Das Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) machte zu, 8.000 Jobs verschwanden. Das Stahlwerk im benachbarten Eisenhüttenstadt blieb, aber nur weil 12.000 Arbeitsplätze verschwanden. Familien wurden auseinandergerissen und Legenden entstanden, denen niemand widersprach, auch weil niemand da war, der diesen Legenden hätte widersprechen können: Die weitgehende Deindustrialisierung des Ostens nach der Einheit sei genau so gewollt gewesen. Die großen Westkonzerne hätten ohne den Osten nie überlebt, ohne den Absatzmarkt und die perfekt ausgebildeten Arbeitskräfte, die in den Westen strömten.

Über viele, die solche Legenden pflegen, hat sich eine dreißig Jahre dicke Schicht aus Sarkasmus, Erwartungslosigkeit und Abschätzigkeit gelegt. Hört man ihnen eine Weile zu, kann man sich fragen, ob ihnen die AfD endlich die richtigen Sätze und Argumente für ihre Verachtung geschenkt hat. Oder ob es umgekehrt ist, ob hier die Quelle der AfD und ihrer Sprache liegt. In diesem Fall wäre etwas Unheimliches geschehen: Sie wären auf eine Art wieder tonangebend geworden, wie sie es schon einmal waren. Wie damals, zu Ostzeiten, als sie zwar nur zum Schein wählen durften, aber die DDR-Propaganda sich mühte, ihren Arbeiterslang nachzuahmen und ihre Arbeitersitten zu glorifizieren, wo auch immer es ging. Als sie Helden der Arbeit waren. Wer würde sich nicht danach zurücksehnen, ein Held zu sein?