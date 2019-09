Brandenburg überlässt es anderen, sich das Maul über sie zu zerreißen. Zum Beispiel über die Frage, ob die Gewalttaten der Nachwendejahre und auch das Wegschauen mit der DDR zu begründen sind. Mit den Kriegskindern und -enkeln des Ostens, die, wie die Ostdeutsche Ines Geipel es beschreibt, den "inneren Hitler" konserviert hätten. Oder ob es eher mit den Krisen nach der Wende zusammenhängt. Damit, dass so eine Revolution Bombenkrater hinterlässt. Und auch Menschen, die zu Wölfen werden.

Hinschauen

Beide Thesen haben ihre Berechtigung, und würden mehr Ostdeutsche und Brandenburger mitreden, wäre das Zwischenergebnis vielleicht eine Synthese: Ja, der Osten hat mehr autoritäre, gewaltfähige Charaktere hervorgebracht als die freie, friedliche und vor allem wohlhabende BRD, aber das bewusste Abreißen fast aller ökonomischen und sozialen Strukturen bei massivem westdeutschen Desinteresse hat auch viele derer verbittert, die jetzt eigentlich diese Demokratie verteidigen müssten. Oder eben: hinschauen müssten, wenn sich Gewalt ereignet. Auch im Nachhinein.

Brandenburg hätte das so nötig. Nicht nur als Selbstzweck, sondern auch, um das Land aus seiner relativen Isolation zu befreien. Denn das wird beim Abwägen ostdeutscher Befindlichkeiten ja gern mal vergessen: Es gibt in Berlin – und nicht nur dort – Menschen anderer Hautfarbe, vom Spätibesitzer bis zur Karrierejournalistin, die nicht wagen, über den Speckgürtel hinaus nach Brandenburg zu fahren.

Auf seltsame Weise weiß

"Ich lass mich doch nicht abstechen", sagte mir vor nicht langer Zeit Murat, ein muskelbepackter Deutschtürke aus Neukölln, der einen Spätshop und ein Motorrad besitzt, aber nie nach Brandenburg fährt. Die Bilder von den Neonazis sind anderswo nicht verschwunden und sie werden nicht durch Beschweigen verschwinden. Manche AfD-Leute werden sogar ganz froh sein, wenn sie bleiben. Und solange das so ist, wird Brandenburg auf besonders seltsame Weise weiß bleiben, ein verbotenes Land für zu viele, die anderswo längst dazugehören.

Dabei gibt es in Brandenburg mittlerweile viele Gemeinden, die sich aus ihrer Vergangenheit befreit haben. In Frankfurt(Oder), Potsdam, Cottbus und an vielen anderen Orten gibt es lebendige Studenten- und Kulturszenen, sichere Räume für Migranten, Bürger, die sich gerade machen. Und auch im letzten Dorf gibt es nicht nur die AfD-Wähler. Da sind auch viele andere, die durch ähnliche Scheiße gingen und trotzdem ganz zufrieden sind damit, wie sie leben. Die keiner Fliege etwas zuleide tun wollen, auch nicht, wenn sie aus Homs oder Sirte kommt. Die AfD mag auf dem Vormarsch sein, doch sie und ihre Wähler sind prekär.

Verkneift euch eure Arroganz

Aber wenn am Sonntag die Wahlergebnisse eintrudeln und die AfD dann vielleicht stärkste der fünf starken Kräfte geworden ist, dann werden all die Fragen und Sprüche wiederkommen. Was ist los mit euch? Seid ihr DDR-verseucht? Baut die Mauer wieder auf! Und dann werden Leute wie ich wütend zurückrufen: Verkneift euch eure elende Arroganz!

Und in Brandenburg werden sie am nächsten Tag wieder zur Arbeit fahren und die Debatten nicht weiterverfolgen. Und deswegen wird wahrscheinlich untergehen, dass etwa 80 Prozent der Menschen nicht AfD gewählt haben werden. Dass es nicht nur im Speckgürtel, auch draußen auf dem Land mächtige Mehrheiten gibt, die sich explizit nicht zu den Rechten bekennen. Und dass es wahrscheinlich in zehn Jahren noch viel größere Mehrheiten sein werden, wenn weiterhin immer mehr Menschen nach Brandenburg kommen.

Wenn. Denn auch das gehört zur Logik des Rechtspopulismus: Er hat auch ohne Mehrheit die Kraft, ein Land zu verändern. Murat, der jeder Brandenburger freiwilligen Feuerwehr gut zu Gesicht stünde, wird sich nach dieser Wahl vielleicht ein weiteres Mal bestätigt fühlen.



Vielleicht ist das ein ganz wesentlicher Unterschied zu einem Land wie NRW: Spätestens seit dem Aufkommen der AfD reicht es nicht mehr, wenn sich die Dinge in Brandenburg entwickeln wie bisher. Wie die meckernde McDonald's-Kassiererin weiß Brandenburg vielleicht gar nicht, wie unfreundlich es manchmal von außen wirken kann. Es muss beginnen, sich selbst sich und anderen zu erklären. Die dreißig Jahre seit der Wende gehören zu diesem Land. Mit der Treuhand, mit den Nazis. Vielleicht traut man Rainald Grebe zu viel zu, wenn man das alles allein ihm überlässt.

Christian Bangel (40) ist politischer Autor bei Zeit Online und in Frankfurt (Oder) geboren und aufgewachsen.