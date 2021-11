Alterspräsident Wansner: Anspruch als Hauptstadt im politischen Handeln bedenken





Wansner erinnert in seiner Rede an die Geschichte Berlins . Es seien 20 Prozent der Berliner Bevölkerung, die älter als 60 Jahre alt sind, und sich an die Historie der Stadt erinnern und an die „unbeschreiblichen Grausamkeiten“, die der Zweite Weltkrieg in Berlin gezeigt hatte. „Der Zweite Weltkrieg war eben nicht der Vogelschiss in der Geschichte Deutschlands , sondern die größte Katastrophe in der Geschichte Deutschlands, Europas und der Welt“, sagte Wansner an die Adresse des AfD-Politikers Alexander Gauland, der 2018 die Zeit des Nationalsozialismus als einen „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte verharmloste und dadurch im In- und Ausland für große Empörung sorgte. Kurt Wansner erhielt für seinen Einwand viel Beifall des Parlaments.



Die Hungersnot nach dem Krieg habe seine Kindheit begleitet. Von Juni 1948 bis Mai 1949 sei die Blockade von West-Berlin besonders schwierig gewesen. Die Luftbrücke habe das Überleben der Berliner gesichert. Wansner erinnerte an die Rede von Ernst Reuter an die Völker der Welt.



Am 17. Juni 1953 habe seine Generation die Geschehnisse schon bewusst erlebt. „Grausame Szenen“ hätten sich vor seinem damaligen Wohnhaus am Bethaniendamm abgespielt. Der Freiheitskampf habe vielen Menschen das Leben gekostet. Es habe viele politische Bedrohungen von Seiten der damaligen UdSSR gegeben. Seine Eltern hätten ihn dann zu Verwandten nach West-Deutschland geschickt.

Nach dem Mauerbau seien Familien für Jahrzehnte auseinander gerissen worden. Dem damaligen Regierenden Bürgermeister Willy Brandt sei es nur schwer gelungen, die Bevölkerung zu beruhigen. Brandt habe in diesen Zeiten, 1961, diese Stadt im In- und Ausland „hervorragend vertreten“, sagte Wansner. Die Rede Kennedys vor dem Schöneberger Rathaus mit seinem Spruch „Ich bin ein Berliner“ bleibe unvergessen.

Die Jahre, in denen es zu einer Annäherung beider deutschen Länder gekommen sei, verdanke man den Ostverträgen. Niemand in Ost und West habe den Glauben an eine Wiedervereinigung aufgegeben. Der 3. Oktober 1990 sei ein „Freudentag“ gewesen. „Wir Berliner mussten mit Verwunderung erleben, welche Diskussion über die künftige Hauptstadt geführt wurde.“ Das sei „für uns“ doch selbstverständlich gewesen. Es sei Wolfgang Schäuble gewesen, der viele Bundestagsabgeordnete für Berlin als Hauptstadt überzeugen habe können. „Die Ereignisse haben ihm auch recht gegeben.“

Heute könne sich kein politisch denkender Mensch Bonn als Hauptstadt vorstellen. Es gebe sicherlich auch andere sehr interessantes Städte. „Wir in Berlin sind aber die Hauptstadt.“ Dieser berechtigte Anspruch müsse im politischen Handeln immer berücksichtigt werden.



